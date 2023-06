Centro commerciale al Palasport? Bucci: “Bisogna saper leggere i dati, infangare non serve a nulla”

Genova. Continua lo scontro politici sul Waterfront tra Partito Democratico e la giunta Bucci. Dopo l‘approfondimento di Genova24 sulle superfici commerciali del nuovo Palasport, i dem sono andati all’attacco del progetto del Comune di Genova contestando l’incompatibilità con il Puc del progetto. Dopo la prima replica del vicesindaco Pietro Piciocchi, arriva la risposta direttamente del primo cittadino.

“I dati riportati sul sito sono precisi ma devono essere letti, e non bisogna confondere la superficie totale con quella commerciale”, sottolinea sl sindaco di Genova, Marco Bucci, che risponde così alle critiche sugli spazi commerciali che saranno all’interno del Palasport.

“Bisogna imparare a leggere i numeri, che sono esattamente quelli che abbiamo sempre detto – ha spiegato Bucci – e poi non si tratta di un centro commerciale ma di negozi specifici per chi fa attività sportiva. Il Palasport farà sport e i negozi serviranno per poter acquistare articoli sportivi. Mi sembra tutta una polemica gratuita, gli argomenti devono essere costruttivi, infangare le cose belle non serve a nulla”