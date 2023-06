Cede la strada per San Carlo di Cese, anziani lasciati a piedi. Gambino: “Da lunedì ripristinato il bus Amt”

Genova. Anziani costretti a fare due chilometri a piedi per arrivare a San Carlo di Cese, frazione in cima alla Val Varenna, a causa di un cedimento sull’asfalto che interessa la strada da martedì scorso in località Carpenara. A denunciarlo è un nostro lettore chiedendo soluzioni rapide per risolvere quella che gli abitanti dell’entroterra di Pegli vivono da giorni come “una situazione critica”.

Dallo scorso 13 giugno il bus Amt della linea 71 effettua capolinea provvisorio poco dopo il rimessaggio dei camper: impossibile transitare in sicurezza in corrispondenza del senso unico alternato, secondo i tecnici del Comune. Il comitato della Val Varenna, attraverso il Municipio Ponente, aveva chiesto l’istituzione di una navetta, ma fino ad oggi non si sono viste novità e chi non ha un mezzo privato può solo salire e scendere a piedi.

Notizie confortanti arrivano oggi dall’assessore alla Protezione civile e alla Polizia locale, Sergio Gambino: “Da lunedì verrà riattivata la linea Amt fino a San Carlo, stiamo superando le prescrizioni con la decisione di far passare mezzi più piccoli. La strada rimarrà comunque a senso unico alternato con un limite di peso. Abbiamo attivato le procedure per il ripristino in somma urgenza“.

“Un episodio che testimonia la necessità di una manutenzione straordinaria da tempo richiesta lungo la strada che percorre la Val Varenna, per evitare situazioni di pericolo come il crollo del novembre 2018″, commenta su Facebook il comitato.