C’è anche il centrocampista ex rossoblù Rovella tra i truffati dal finto broker genovese arrestato: “Era un amico e ci fidavamo”

Genova. C’è anche il giocatore di serie A Niccolò Rovella, ex del Genoa e oggi centrocampista della Juventus in prestito al Monza, tra i giovani calciatori truffati dal 24enne genovese Lorenzo Coppello, finito agli arresti domiciliari per esserci spacciato per mediatore finanziario fingendo investimenti in cryptovalute tramite una società inglese.

Le indagini della guardia di finanza, coordinate dal procuratore Luca Monteverde, oltre ad accertare che il 24enne non è mai risultato iscritto ad alcun elenco di mediatori finanziari, hanno consentito di ricostruire tutti i dettagli sui bonifici effettuati dagli amici convinti a investire da Copello, e sui prestiti che chiedeva ad alcuni di loro per cercare di restituire parzialmente il denaro e rabbonire chi dopo diversi mesi chiedeva di riavere indietro i soldi.

Rovella in particolare, che aveva conosciuto Copello tramite un ex giocatore delle giovanili del Genoa, aveva investito 5mila euro: “Mi aveva proposto di investire 10-15mila euro ma avevo deciso di mantenermi su una cifra inferiore – ha raccontato il calciatore alle fiamme gialle – e dopo qualche mese mi aveva detto che il mio investimento aveva reso circa 20 mila euro. Quando dopo un altro po’ di tempo gli ho chiesto di avere i miei soldi ha messo sempre una scusa dopo l’altra per non ridarmeli. Dopo molteplici tentativi, sono riuscito a riavere indietro poco più di 1.000 euro tramite bonifico bancario”.

Ad altri amici è andata peggio perché il 24enne ha chiesto loro di investire cifre più ingenti, anche oltre 20mila euro e in cambio hanno avuto poi mesi dopo solo assegni scoperti e qualche bonifico di poche centinaia di euro. “E’ successo tutto in maniera molto amichevole io sapevo che era bravo era un mio amico e mi sono fidato di lui – ha raccontato ai finanzieri un altro amico truffato da Coppello – Poi sulla base dei vari prospetti che ci inviava e sulla professionalità che ci dimostrava ho deciso di investire ulteriori somme”. In tutto Coppello ha ricevuto bonifici per quasi 78 mila euro, restituendone nel tempo solo qualche migliaio.

Coppello in base a quanto emerso dagli accertamenti delle fiamme gialle avrebbe anche truffato la nonna e la prozia che tuttavia hanno deciso di non procedere alla querela, ma questi elementi, insieme a un precedente specifico per truffa, hanno convinto il gip Alberto Lippini a disporre per il 24enne la custodia cautelare ai domiciliari.