Cartoni di pizza e spazzatura fuori dai cassonetti a Vernazzola: “Bisogna evitare di attirare cinghiali”

Genova. “Stamattina Vernazzola si è svegliata in queste condizioni la spazzatura è presente ovunque. Ogni anno in questo periodo le persone, giustamente, vanno in spiaggia a mangiare la pizza e a cercare un po’ di fresco” dice Serena Finocchio, consigliera municipale del Levante.

E prosegue: “In questo non c’è ovviamente nulla di male. Il problema, però, subentra dopo, quando i cartoni rimangono vuoti e devono essere gettati via. La spazzatura è maggiore rispetto alla capienza dei cassonetti disponibili in zona. Una soluzione sarebbe quella di utilizzarne di più grandi, ma soprattutto avere un passaggio serale per il ritiro dei rifiuti”.

“Questo crea un problema enorme per gli abitanti della zona che sono costretti anche a convicere con i conghiali. Gli animali vengono attirati dagli avanzi di cibo e rovesciano i bidoni, cosa successa già molte volte” continua ancora.

Poi conclude: “Vorrei sensibilizzare l’amministrazione ad attenzionare questa situazione e a farsi portavoce affinché possano esserci più passaggi per il ritiro della spazzatura, per evitare problemi del genere, sia per la mancanza di decoro urbano che per evitare di attirare i cinghiali”.