Canottaggio: Rowing, Sampierdarenesi e Velocior si laureano campioni d’Italia Under 17

Genova. Capolavoro Rowing Club Genovese nel 4 senza Under 17: a vincere sono Andrea Speciale, Matteo Pozzobon, Lodovico Treccani e Federico Bordo con 4 secondi di margine su Candia 2010. I compagni Tommaso Rossi ed Ermanno Virgilio conquistano l’argento nel doppio leggero Under 23. Terza piazza per il Rowing nel 4 di coppia Pesi Leggeri con Edoardo Maria Barabino, Danilo Dominici, Giacomo De Sena e Gabriele Loiacono.

Il 2 senza Under 17 della Canottieri Sampierdarenesi è campione d’Italia al termine di una finale magnifica e palpitante: un solo centesimo separa, all’arrivo, Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi dalla Canottieri Flora e a completare la festa della Liguria remiera è il bronzo dei gemelli Carlo Alberto e Roberto Strazzulla insieme al quarto posto della Velocior Spezia di Davide Caprì e Manuel Quarinto. Titolo italiano, sempre nella stessa specialità, per Francesca Torri e Greta Spissu, autori di una eccellente prova con i colori della Velocior Spezia.

Ottimo rendimento anche per la Sportiva Murcarolo con l’argento di Gian Filippo Mirabile e di Elisa Corda rispettivamente nel singolo e nel doppio Pararowing 2 e dell’otto Under 23 (Melegari, Melegari, Traversone, Licatalosi, Maspero, Sitia, Caprile, Cantilonne, tim. Bozzetta) e il bronzo del 4 senza leggero Under 23 (Giovanni Melegari, Loris Corazza, Lorenzo Caprile, Samuel Cantilonne).

Sul podio sale anche lo Speranza Pra’, nel 4 di coppia grazie alla seconda piazza raggiunta da Alice Mantero, Alice Lauletta, Arianna Ramella e Lucia Cambiaso, e di nuovo la Canottieri Sampierdarenesi con il bronzeo 4 senza Under 23 (Federico Gilioli, Martino Cappagli, Luca Carrozzino, Francesco Graffione).

Con i colori della Gavirate, nel doppio Under 23, a vincere è il praese Edoardo Rocchi al termine di una gara in cui il Murcarolo è quarto con Guglielmo Melegari e Andrea Licatalosi. Quinto posto per il doppio Samp di Roberto Gotz e Roberto Terranova.

Bella prestazione, in casa Sportiva Murcarolo, per il singolista Under 17 Matteo Bossone, quinto al traguardo.