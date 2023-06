Cane investito a Sestri Ponente: ferito anche il bimbo che ha provato a salvarlo

Genova. Tragedia sfiorata a Sestri Ponente dove ieri, nel tardo pomeriggio, un cane è rimasto ucciso a causa di un investimento avvenuto in via Albareto. Ferito anche il giovane padrone che ha provato a metterlo in salvo.

Tutto è successo in un attimo: secondo quanto riportato dai medici del 118, infatti, bambino e nonno stavano passeggiando sul marciapiede insieme al piccolo amico a quattro zampe. All’improvviso l’animale è saltato in mezzo alla strada seguito da padroncino che provava a contenerlo.

Nel mentre, però, sopraggiungeva una vettura: il cane è stato travolto in pieno, perdendo la vita, mentre il ragazzino, per fortuna, sarebbe stato preso di striscio. Sul posto immediato l’arrivo de medici del 118 che hanno curato sul posto il giovane, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ancora da accertare le condizioni di conduzione della povera bestiola: secondo le prime ricostruzioni il cane era al guinzaglio, e saltando sulla carreggiata avrebbe trascinato il bimbo che provava a tenerlo.