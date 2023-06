Campionati nazionali universitari, Serena Dagnino di bronzo nel karate kata

Genova. Una medaglia anche nel karate per il CUS Genova e l’Università di Genova ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino. A conquistarla è stata Serena Dagnino della SSD Vita, laureanda in Giurisprudenza che, alla sua terza partecipazione ai CNU, ha ottenuto il bronzo nel karate kata, arricchendo così il medagliere della spedizione genovese.

“La gara è andata molto bene, sono stati tre turni intensi – commenta l’atleta – Onestamente la medaglia me l’aspettavo un pochino quando sono uscite le poule. Sono stata molto orgogliosa di rappresentare il CUS Genova in queste edizioni. Questa è la mia terza edizione poiché due sono saltate a causa del covid. In teoria se tutto va bene sarà anche l’ultima edizione (sorride, n.d.r.), perché dovrei laurearmi”.

“La mia stagione sportiva è appena iniziata – prosegue – in quanto c’è stato un Campionato Assoluto, che in Italia è la gara più importante. Ho concluso al 15° posto, sono uscita al terzo turno su 98 partecipanti di alto livello. Dopo un’annata non particolarmente brillante l’anno scorso è stato bello ripartire così”.