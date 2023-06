Campionati italiani a Gavirate: brillano Rowing Club e Sampierdarenesi

Gavirate strizza l’occhio agli emergenti equipaggi liguri in occasione dei campionati italiani Assoluti, Pesi Leggeri e Under 19.

Il Rowing Club Genovese festeggia l’argento nel doppio Pesi Leggeri con Ermanno Virgilio e Tommaso Rossi e il bronzo di Martina Fanfani nel singolo Under 17 e nel 4 con Under 19 ancora con Martina Fanfani, Giada Bucci, Mirna Aquilino ed Elisa Pecorella (tim. Lorenzo Scaffi). Ottima riconferma per la Fanfani, due volte sul podio in questa competizione.

Doppia medaglia per la Canottieri Sampierdarenesi, con l’argento dell’otto Junior (Federico Gillioli, Francesco Graffione, Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Morgan Guidi-Colombi, Jacopo Costa, Roberto Gotz, Roberto Terranova, tim. Mattia Zambosco) e il bronzo del 2 senza Under 19 di Federico Gillioli e Francesco Graffione. L’ammiraglia rossonera sale per la terza volta consecutiva sul podio dell’otto Junior dopo l’oro 2021 e il bronzo 2022

Sportiva Murcarolo seconda nel 4 di coppia Pesi Leggeri con Giovanni Melegari, Filippo Falchetti, Loris Corazza e Samuel Cantilonne.

Sul podio anche la Velocior Spezia con il bronzo del 2 senza Under 19 di Francesca Torri e Greta Spissu.

Davide Mumolo (Elpis e Fiamme Oro) è campione d’Italia nel 4 senza con i colori della Polizia. Il genovese Lorenzo Gaione è secondo nel 4 di coppia con il Cus Torino. Nella gara dell’otto, il successo di Alessandro Bonamoneta (scuola Murcarolo) con le Fiamme Gialle davanti a Cesare Gabbia (Elpis-Marina Militare) in forza alla Marina Militare.

Martina Fanfani