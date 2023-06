Camper in fiamme in una galleria della A26: si viaggia su una corsia verso Genova

Aggiornamento ore 12.00 – Sono quindici i chilometri di coda sulla A26 tra l’allacciamento con la A7 e Masone in direzione di Genova

Aggiornamento ore 10.00 – Continuano le code verso Genova, alimentate dal traffico intenso verso le riviere. Al momento non è chiaro quando la situazione potrà essere ripristinata.

Aggiornamento ore 8.45 – Sulla A26 in direzione Genova, tra l’allacciamento con la A7 e Masone si registrano almeno 10 chilometri di coda

Genova. Intorno alla mezzanotte si è verificato un incendio di un camper all’interno della galleria “Roccadarme” sulla A26, episodio che ha causato gravi disagi al traffico con la tratta autostradale interessata che è stata chiusa per lungo tempo, precisamente all’altezza del raccordo di Novi-Predosa, al fine di ripristinare le corsie di circolazione, ma è stata riaperta all’alba.

L’incendio si è sviluppato in direzione Genova, a circa 4 chilometri da Ovada. Questa porzione dell’autostrada è spesso interessata da lavori in corso e durante la notte viene chiusa in entrambe le direzioni, da Genova verso nord, fino al mattino. Questa cosa ha complicato l’arrivo dei vigili del fuoco, sia da Masone che per le squadre di Ovada.

Arrivati sul posto, l’incendio è stato spento in pochi minuti. Il camper è andato totalmente distrutto ma per fortuna non si registrano feriti o altri mezzi coinvolti. Le operazioni si sono concluse dopo l 3 del mattino.

Secondo quanto comunica Autostrade per l’Italia, dalle 7 di questa mattina la tratta è stata riaperta ma con uno scambio di carreggiata che aggira il luogo dell’incidente: attualmente sono ancora in corso le verifiche sulla parte di galleria interessata.

Nel pomeriggio di ieri, un altro incidente ha provocato lunghe code sulla A12, tra Nervi e Chiavari: il conducente di un pullman ha avuto un malore, ha perso il controllo del veicolo ed è quindi rimasto fermo. Non ci sono stati feriti a bordo, ma si sono verificate code di fino a 12 chilometri in direzione est lungo quel tratto autostradale.