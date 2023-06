Calciomercato, Genoa al lavoro per il reparto offensivo: ecco chi va via e chi arriva

Genova. Albert Gudmundsson e Massimo Coda, una coppia da 21 gol la scorsa stagione (25 se si aggiungono anche le reti in Coppa Italia) che ha decretato la promozione in Serie A per il Genoa, ma entrambi potrebbero lasciare i rossoblù.

Se per l’islandese l’addio sembra più difficile (la società lo considerava incedibile, ma sono diverse le offerte che si sono palesate), diverso è il discorso per l’attaccante campano che sembra sempre più vicino al Modena. A Coda erano interessate anche Cremonese e Palermo, ma i gialloblù, secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ora sarebbero in pole position, la punta quindi dovrebbe restare in Serie B dove si è sempre dimostrato molto prezioso.

Ritornando a Gudmundsson, a corteggiarlo sono Fiorentina, Bologna e Sassuolo, si parla anche di un club della Premier League. Il Genoa non aveva messo in conto di cederlo, lo farà solo se qualcuno sarà disposto a sborsare tra i 10 e 12 milioni di euro (il Grifone lo aveva pagato all’AZ Alkmaar 1,2 milioni).

E per due possibili uscite ecco due possibile entrate. Oltre al ritorno di Krzysztof Piatek, che ha lasciato la Salernitana dopo il termine del prestito ed è tornato all’Hertha Berlino, club retrocesso dalla Bundesliga, si parla di una trattativa per Jean-Philippe Mateta: 25enne attaccante del Crystal Palace, che potrebbe arrivare in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Infine una nota per Salcedo: terminato il prestito, il Genoa non intende riscattarlo versando nelle casse dell’Inter 4 milioni, il giocatore potrebbe però restare comunque in Liguria. Le due società, infatti, stanno trattando per firmare un accordo simile a quello di sei mesi fa. In questo modo Salcedo potrà rimanere al Genoa, società in cui milita da quando aveva 16 anni e con cui ha esordito in Serie A.