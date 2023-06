Calciobalilla, Genova si laurea campione d’Italia del campionato della federazione Sordi

Genova. Genova campione di Italia di Calcio-balilla: pioggia di medaglie per Genova nel campionato italiano FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) di calcio balilla si è tenuta a Milazzo (ME) con ben oltre 90 atleti partecipanti da tutte le regioni italiane.

Medaglie d’oro e d’argento per gli atleti genovesi che sono stati straordinari in Sicilia portando diversi atleti sul podio in diverse categorie.

Singolo: medaglia d’Argento per Cambria Christian nel singolo maschile mentre nel Doppio Maschile: medaglia d’Oro per la coppia Cambria Christian/Fogliani Luca, il Doppio Femminile: vede la conquista della medaglia di Bronzo con la coppia Lordache Camelia/Holguin Stefany.

Altra medaglia d’oro nel Doppio Misto: Oro Cambria Christian/Lordache Camelia.

Soddisfazione per il presidente della polisportiva silenziosa Genova che dopo lo scudetto nel calcio a 11 maschile vede la propria società sportiva sul tetto d’Italia anche nel calcio-balilla in attesa dei prossimi eventi legati al beach volley, basket e badminton.