Cade un albero nel centro di Rapallo, il sindaco: “Nessun ferito per miracolo, per gli esperti era sano”

Rapallo. Un grosso albero è caduto ieri pomeriggio in piazza IV Novembre, nel pieno centro di Rapallo a pochi passi dal mare. Per fortuna nessuno si trovava nei pressi del fusto e non si sono registrati feriti.

Sul posto si è recato il sindaco Carlo Bagnasco che ha fatto il punto in un video pubblicato su Facebook: “È caduta in maniera immotivata e improvvisa una pianta di grande fusto che era completamente sana, come hanno certificato le perizie dell’agronomo. Per fortuna l’albero è caduto in modo abbastanza lento, è un miracolo che non ci fosse sotto nessuno”.

Il tronco risultava piegato già da molto tempo, come dimostrano le foto pubblicate nel 2022 dalla pagina Facebook Fronzangeles che aveva lanciato l’allarme su una possibile caduta. Altri alberi nella stessa piazza erano stati agganciati a tiranti per prevenire situazioni simili.

“Talvolta ci piange il cuore fare potature forzate, se non lo facciamo rischiamo che ci scappi il morto, come in questo caso – ha commentato ancora Bagnasco -. È un confine che noi amministratori viviamo come un incubo. Il verde è bello, ma può essere anche una spada di Damocle”.

Nel frattempo l’area è stata ripulita e messa in sicurezza.