Bus Amt inchioda all’improvviso in via Montevideo: 12 persone ferite

Genova. Un bus Amt ha inchiodato all’improvviso in via Montevideo, in direzione Levante, alla Foce, e per il contraccolpo 12 persone, compreso l’autista, si sono fatte male. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi.



Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ambulanza e automedica del 118 per medicare i feriti.

Presente anche una squadre della polizia locale per il rilievo del sinistro e ricostruire la dinamica, al momento poco chiara.

Secondo le prime informazioni le persone coinvolte sarebbero state medicate sul posto mentre tre sarebbero state portare al pronto soccorso del San Martino, in codice verde e giallo, per ferite ai polsi e alla schiena. Tra questi anche l’autista, molto scosso e agitato per quanto accaduto.

Articolo in aggiornamento