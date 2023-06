Bogliasco, 50enne investito sul marciapiede da un furgone: ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino

Genova. Un uomo di circa cinquant’anni è stato investito mentre si trovava sul marciapiede e stava sistemando alcune piante all’esterno del suo negozio di fiori. E’ successo lungo l’Aurelia a Bogliasco intorno alle 10.30.

Sul posto sono intervenuti l’automedica Golf 6, la Croce Verde di Bogliasco e la pubblica assistenza nerviese. Sul posto anche i carabinieri per le indagini sulle cause dell’incidente.

L’uomo, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova per un trauma toracico e una sospetta frattura a una gamba, ma è cosciente e non è in pericolo di vita.