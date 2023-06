Blessin vicinissimo all’Union Saint Gilloise: il Genoa risparmierebbe un milione di euro

Genova. Dovrebbe essere questione di ore o al massimo di giorni l’annuncio di Alexander Blessin ad allenatore del Royale Union Saint Gilloise, squadra che milita nella massima serie belga e la prossima stagione affronterà anche l’Europa League essendosi classificata al 3° posto in campionato.

Per l’ex allenatore del Genoa si tratterebbe di un ritorno in Belgio, dove per due anni (dal 2020 al 2022) ha allenato l’Ostenda. Poi l’esperienza con il Grifone fino all’esonero che ha permesso l’arrivo di Alberto Gilardino.

Nel caso il tecnico tedesco trovasse l’accordo con la società belga, sarebbe sicuramente una buona notizia per il Genoa che non lo avrebbe più a libro paga (il contatto scade a giugno 2024) e potrebbe risparmiare un milione di euro.