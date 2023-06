“Berlusconi non c’è più”, il convegno a Genova con il ministro Zangrillo si ferma

Genova. “C’è un flash dell’Ansa, ve lo leggo così com’è, purtroppo il presidente Berlusconi non c’è più“. E’ il governatore della Liguria Giovanni Toti ad annunciare la notizia della morte di Silvio Berlusconi al pubblico di un convegno in corso questa mattina a Palazzo Ducale di Genova.

Al convegno, ospite principale Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, primario del San Raffaele nonché fratello di Alberto, medico personale di Silvio Berlusconi e presidente del Genoa.

Zangrillo ministro ha chiesto al pubblico e ai presenti al convegno di osservare un minuto di silenzio dopo che la sala, spontaneamente, ha fatto partire un applauso in omaggio alla figura di Berlusconi.

Commozione in sala, dove molti dei partecipanti sono politici e amministratori legati al centrodestra. Tra gli organizzatori e relatori ci si è domandati se proseguire con l’evento o interromperlo e rinviarlo ad altra data. Si decide per l’annullamento.

“È difficile far emergere i sentimenti che si provano di fronte a una notizia del genere – il commento a caldo del ministro Zangrillo – per me Silvio Berlusconi ha rappresentato una figura di riferimento anzitutto dal punto di vista umano“.

“Penso sia una perdita gravissima per il nostro Paese. Ha rappresentato in questi ultimi trent’anni la parte più nuova della politica, è stato un grandissimo innovatore, un uomo che ha dato prestigio al nostro Paese, un uomo che ha continuato a essere ininterrottamente un riferimento a livello nazionale e internazionale. Adesso rinunciare alla sua sapienza non sarà semplice“, conclude il ministro della Pa.