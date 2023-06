Benessere animali, l’assessore Corso in visita al rifugio Buoncanile

Genova. L’assessore al Benessere degli animali Francesca Corso ha fatto visita questa mattina al rifugio per cani Buoncanile, struttura gestita da privati insieme all’aiuto di volontari.

«Durante la visita di questa mattina – spiega l’assessore – ho trovato una struttura molto ben curata, piena di verde, gestita bene e con cani tenuti in maniera eccezionale. Tuttavia, come ci è stato fatto notare, la struttura ha subito il crollo della passerella che congiunge la strada al canile e ci vorrà un po’ per ricostruirla: è stata fatta partire una raccolta fondi per poterla ripristinare al più presto. Ringrazio i gestori e i volontari del rifugio per avermi invitata e rinnovo la disponibilità del mio assessorato a mettere in campo iniziative future per far conoscere il prezioso lavoro che viene svolto».

Insieme all’assessore Corso presente anche l’assessore del Municipio Media Valbisagno Angela Villani.