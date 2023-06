Basket Pegli, terzo posto alla Coppa Italiana Under 20 di Udine

Udine. Si conclude con un ottimo terzo posto l’avventura del gruppo U20 del Basket Pegli alla Coppa Italiana di Udine, organizzata da Lega Basket Femminile in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, la società Libertas Basket School Udine e il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia.

La compagine di coach Conte ha dapprima superato Montecchio Maggiore nel girone, venendo poi sconfitta dalla Pallacanestro Umbertide, futura vincitrice. Giunta seconda nel girone, nella finale terzo/quarto posto è arrivata una brillante vittoria in rimonta sulla Pallacanestro Vigarano che vale il podio per le arancioblù. Da segnalare anche la vittoria di Federica Bertini nella gara dei tre punti.

Questo il commento di Mario Conte, coach della prima squadra femminile: «È stata una partita complessa e difficile, in cui siamo finiti sotto di 19 dopo pochi minuti con una Vigarano che stava tirando con percentuali quasi perfette dal campo. Poi abbiamo cominciato a lavorar più intensamente in difesa con molta pazienza, lavorando di più sulle loro caratteristiche, provando ad attaccare l’area e non accontentandoci di tirare solo da fuori, e provando anche ad alzare il ritmo. Infatti, siamo arrivati negli ultimi cinque minuti con il punteggio in equilibrio ma con noi che avevamo l’inerzia dalla nostra. Negli ultimi tre minuti siamo state più lucide sui liberi. Continuando a difendere forte e facendo nostri i palloni sporchi ci siamo meritate alla fine di ottenere questo terzo posto».

Un sentito ringraziamento da parte della società pegliese a Cestistica Spezzina, Partenope Sant’Antimo e Castelnuovo Scrivia per i prestiti di Martina Guzzoni, Victoria Farina e Francesca Bernetti.

PALLACANESTRO VIGARANO vs BASKET PEGLI 71-77 (27-12; 47-33; 59-52; 71-77)

PALLACANESTRO VIGARANO: Sammartino 38, Di Mauro, Edokpaigbe 7, Conte 2, Bernabè, Salice 7, Torelli 2, Calanca, Festinese 4, Matteucci, Armillotta 7, Pepe 4, Conte ne. Coach: Bagnoli.

BASKET PEGLI: Bertini 11, Farina, Bernetti 15, Guzzoni 11, Gorini ne, Aquilano 6, Nwachukwu 13, Magno, Arecco 16, Barberis 5. Coach: Conte. Ass: Pozzato.