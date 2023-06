Barchette di carta in consiglio comunale, polemica M5s: “Ocean Race è già un flop, il sindaco risponda”

Genova. Ha preso la forma di alcune barchette di carta l’attacco del M5s in consiglio comunale a Genova (supportato anche dai consiglieri della lista Rossoverde) ancora una volta sul tema dell’Ocean Race. Gli “origami” politici sono stati preparati dal capogruppo pentastellato Fabio Ceraudo che ha chiesto di poter presentare un’interrogazione sui numeri della manifestazione velistica.

“Secondo la macchina mediatica del sindaco Bucci e della destra ligure in generale, l’Ocean Live Park ha macinato presenze da record – dice Ceraudo – come mai allora ieri all’arrivo della barca vincitrice dell’Ocean Race c’era il vuoto? Solo poche persone lungo la banchina. Più che un evento globale, per il quale sono stati spesi svariati milioni di euro, sembrava l’epilogo di una piccola sagra di paese. Ci sfugge qualcosa? Abbiamo sbagliato indirizzo? Per averne contezza, avremmo voluto interrogare il sindaco e la Giunta per conoscere i numeri reali della partecipazione e soprattutto il peso dei costi della manifestazione sulle tasche dei cittadini. Peccato che non ce la facciano discutere”.

Le barchette, una delle quali posizionata anche sullo scranno del primo cittadino, sono state fatte rimuovere. Il gesto ha fatto infuriare Bucci che lo ha definito poco rispettoso dell’aula.

Le risposte su The Ocean Race sono rinviate al 19 luglio quando si terrà una seduta di commissione consiliare sul tema. Sembra che, in quella sede, saranno presenti anche sindaco e vicesindaco. A quel punto saranno passate due settimane dalla chiusura della grande kermesse internazionale per la quale il Comune ha investito oltre 12 milioni di euro, solo in parte – al momento – coperte dagli sponsor privati. “Anche se dovremo metterci dei soldi – aveva detto Bucci – si tratterà di un investimento, per ogni euro speso ne avremo tre di ritorno in turismo e occupazione”.