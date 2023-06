Bagarre in consiglio regionale, seduta sospesa per le intercettazioni tra Toti e Castellucci distribuite da Sansa

Genova. Bagarre in consiglio regionale dove il consigliere di opposizione Ferruccio Sansa, questa mattina, ha iniziato a distribuire ai consiglieri di maggioranza una copia delle intercettazioni telefoniche tra il presidente della Regione Giovanni Toti e l’ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci agli atti del processo sul crollo del ponte Morandi.

Nei giorni scorsi alcune delle intercettazioni sono state pubblicate dal Fatto Quotidiano, ma altre sono state “spulciate” e “girate sui social” dallo stesso Sansa per dimostrare che “il governatore Toti ha tradito la fiducia dei cittadini, non può dire di stare con i liguri ma allo stesso tempo flirtare anche con Castellucci e i Benetton, chiedendo a Castellucci istruzioni su come comportarsi”, le parole di Sansa. “I liguri devono sapere che il presidente della Regione Liguria parlava con un indagato – oggi imputato – per il crollo del Morandi”, conclude.

I lavori del consiglio regionale della Liguria di stamani – durante la quale si stava discutendo una proposta di legge contro le discriminazioni – con sono stati sospesi per alcuni minuti dopo l’azione di Sansa. “Dovevi fare il magistrato non il politico, dovevi fare il Pm, sei sprecato qui”, gli ha urlato la consigliera Lilli Lauro (Lista Toti). “Persino i tuoi colleghi dell’opposizione si stanno vergognando”, ha detto il capogruppo dei Fratelli d’Italia Stefano Balleari.

“Le intercettazioni del processo sul crollo del ponte Morandi distribuite da Sansa dimostrano la sua scarsità di proposta politica e anche di giornalista. E’ roba pubblicata dai giornali da molto tempo, quindi Sansa non è sulla notizia come forse non lo è mai stato”, la replica del presidente della Regione

Liguria Giovanni Toti.

“Oggi siamo arrivati all’auto-ostruzionismo – ha detto Toti -, una pratica che non avevo mai visto in un’assemblea nella storia repubblicana. Forse bisogna tornare alla preistoria per vedere qualcosa del genere. Il moralismo con villa a Sant’Ilario di Sansa credo che sia piuttosto noto, quindi non mi stupisce e ci tengo a ringraziare l’opposizione che va avanti così. Mentre noi cerchiamo di portare a casa dei provvedimenti per far crescere la Liguria, loro presentano disegni di legge che vengono vanificati da certi atteggiamenti, un ostruzionismo che fanno verso loro stessi”.