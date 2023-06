Autotrasporto: proclamato fermo dei servizi dal 15 al 17 giugno, incontro in Regione il 9

Genova. Le associazioni dell’autotrasporto di Genova hanno proclamato il fermo dei servizi di trasporto su gomma per le giornate 15, 16 e 17 giugno 2023. Lo comunica l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

La protesta è legata alla mancata adozione di provvedimenti derivanti dall’Accordo siglato in data 14 ottobre 2021 concernente le misure di indennizzo a seguito del crollo del ponte Morandi.

Con un recente comunicato, le associazioni dell’Autotrasporto di Genova denunciano la mancata adozione di provvedimenti derivanti dall’Accordo siglato in data 14 ottobre 2021 concernente le misure di indennizzo a seguito del crollo del ponte Morandi. A fronte di tale situazione, le predette Associazioni hanno proclamato il fermo dei servizi.

Il presidente della Regione Liguria, fa sapere l’Adsp, ha convocato tutte le associazioni il 9 giugno alle 16 nella sede della Regione.

L’Adsp specifica che il sopracitato accordo, oltre alle misure individuate per il porto di Genova e per i progetti di mobilità, logistici e digitali nell’area genovese, ha espressamente previsto una misura del valore di euro 180 milioni per i disagi alla circolazione sulla rete autostradale ligure; nell’ambito di un confronto che ha coinvolto anche le Associazioni di categoria, le istituzioni locali firmatarie dell’accordo hanno più volte segnalato il perdurare di gravi criticità sull’intera rete regionale, con grave pregiudizio dei traffici degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale, del ciclo logistico, della sicurezza per la circolazione e delle condizioni di lavoro del personale viaggiante; per effetto di tutto quanto sopra, il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale sollecita le parti firmatarie a dare urgente attuazione agli indennizzi previsti dall’accordo.