Autostrade, incidente tra auto e camion in A10: chilometri di coda in direzione Ponente

Savona. Coda e disagi questa mattina sull’autostrada A10 in direzione Ponente a causa di un incidente avvenuto pochi minuti prima delle 8 di questa mattina tra i caselli di Albisola e Savona verso la Francia.

Secondo quanto riferito, un’auto ed un camion si sarebbero urtati. Nell’impatto, la macchina avrebbe sbandato, andando a mettersi “di traverso” sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona insieme a due ambulanze della croce oro di Albissola e della croce bianca di Savona, oltre alla Polstrada e ai tecnici di Autostrade.

Gli occupanti dei due mezzi non hanno riportato ferite particolarmente gravi: il conducente del mezzo pesante ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre il guidatore della macchina è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

L’incidente e le successive operazioni di soccorso hanno creato code e rallentamenti lungo la tratta. Attualmente si registra una coda di 4 chilometri tra Celle Ligure e l’inizio della complanare di Savona.