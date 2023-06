Auto contro bus in autostrada tra il casello di Est e Nervi in direzione Genova

Genova. Un’automobile e un bus si sono scontrati in autostrada A12, tra il casello di Nervi e Genova Est, in direzione Genova, intorno alle 16 di oggi pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118, con l’automedica Tango1, e la polizia stradale per tutti gli accertamenti del sinistro.

Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi. Tuttavia due sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del San Martino per controlli.

Si registrano lievi ripercussioni sul traffico, al momento i chilometri di coda sono due.