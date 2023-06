Assi di forza, lavori al via in Valbisagno. “Entro giugno le gare per acquistare 200 mezzi elettrici”

Genova. Partiranno dalla Valbisagno i lavori per i quattro assi di forza del trasporto pubblico a Genova. I primi cantieri dovrebbero apparire in estate nella zona di via Canevari, via Moresco e via Bobbio, dove transiterà la linea che collegherà Prato alla Foce passando da Brignole. A spiegarlo è l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, che annuncia un’ulteriore novità: “Entro giugno partiranno le gare per acquistare i nuovi mezzi, non solo quelli che entreranno in servizio sui quattro assi, ma anche altri bus elettrici per rinnovare la flotta”.

Progetto esecutivo e lavori sono stati affidati a gennaio al raggruppamento di imprese formato da Colas Rail, Icm e Leonardo che dovranno realizzare l’infrastruttura per i mezzi elettrici (compresi i semafori “intelligenti” concepiti per dare loro precedenza agli incroci) e le nuove fermate, oltre 300 lungo i 96 chilometri complessivi delle quattro linee. Discorso a parte per le rimesse Gavette e Staglieno: i lavori partiranno sulla prima non appena Amt avrà trovato un’area tampone per collocare i bus da spostare.

I tempi sono stringenti: poiché i fondi sono a valere sul Pnrr, bisognerà terminare tutto nel 2026. Per questo Tursi vuole portarsi avanti sui mezzi elettrici: “Se facciamo le gare per tempo, ci sarà il tempo per consegnarli”, nota la presidente di Amt, Ilaria Gavuglio. Il cronoprogramma incluso nel progetto definitivo redatto da Italferr, Technital, Ets e Abdr quantifica in tre anni e mezzo il tempo necessario per l’entrata in esercizio a partire dall’apertura dei cantieri.

L’asse della Valbisagno sarà il meno impattante dal punto di vista dell’alimentazione elettrica perché sfrutterà la tecnologia flash charging, con punti di ricarica ai capolinea e alle fermate, senza necessità di stendere cavi aerei. Per tutti gli altri assi si sfrutteranno i cavi già in funzione nel tratto centrale, mentre nel resto del percorso i bus marceranno a batterie.

Per le nuove linee di forza il Comune e Amt prevedono di acquistare in tutto 140 mezzi da 18 metri (il progetto iniziale parlava di 148 vetture): per questi sono disponibili circa 121 milioni stanziati dal ministero dei Trasporti. Ma in dotazione ci sono anche 50 milioni del Pnrr e altri 100 milioni dal piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Risorse che permetteranno di acquistare complessivamente 300 bus di tutte le dimensioni (compresi nel conteggio quelli dei quattro assi), di cui circa 200 saranno oggetto delle gare suddivise in lotti che verranno pubblicate a giugno.

L’obiettivo è svecchiare il più possibile la flotta e avvicinarsi all’obiettivo di avere un trasporto pubblico completamente elettrificato nel 2025, come si prefigge il sindaco Marco Bucci. Contestualmente, infatti, Amt ha già avviato un maxi piano di alienazioni per liberarsi di oltre 200 bus più vecchi, e dunque più inquinanti, la maggior parte vetture impiegate per il servizio urbano. Del resto, grazie alla revisione della rete conseguente all’istituzione delle nuove linee, Amt potrebbe fare a meno di circa 120 dei bus attualmente in servizio. A patto, però, di aumentare il coefficiente di riempimento dei mezzi.

Ma in cosa consisteranno i cantieri in Valbisagno? Oltre alla parte tecnologica (semafori intelligenti che daranno precedenza ai bus e punti di ricarica aerea) e alle nuove fermate, bisognerà rivedere tutto il layout stradale in funzione delle nuove corsie riservate previste dal progetto definitivo.

In particolare, sempre che il Comune nel frattempo non stravolga i piani, all’uscita del sottopasso di Genova Est in direzione centro sarà posizionata una nuova fermata con salvagente centrale a servizio del parcheggio di interscambio annesso alla rimessa: questa soluzione complicherà l’immissione da passo Bascione per i veicoli che scendono da via delle Ginestre. Dopodiché l’asse per i bus si sposterà al centro della carreggiata (lasciando libera la corsia di destra per la svolta su via Montaldo), passerà accanto a un’altra fermata con salvagente per poi portarsi nuovamente sul margine destro una volta superato l’incrocio. In via Bobbio si aggiungerà una corsia gialla anche a salire, nel tratto attualmente a circolazione promiscua di fronte allo stadio.

Tutto invariato per via Canevari, ma una modifica importante sarà la corsia dei bus aggiunta in via Moresco, quindi in direzione monte, con annesso taglio di decine di posti auto oggi presenti a bordo strada, anche se l’ampiezza della carreggiata parrebbe consentire di mantenerne almeno una parte.

Questo è quanto contempla il progetto definitivo già approvato, ma tutto può ancora cambiare. In Media Valbisagno, dopo le proteste bipartisan in Municipio, il Comune ha deciso di cancellare la Ztl preventivata per San Gottardo: “Non la faremo”, conferma oggi Campora. In sospeso anche le limitazioni al traffico previste in via XX Settembre e nella zona di piazza Colombo, oggetto di forti critiche da parte dei commercianti. L’assessore qui si limita a glissare: “Vedremo, dobbiamo ancora confrontarci col territorio”.