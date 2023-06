Assemblea Coop Liguria: Roberto Pittalis confermato presidente e bilancio approvato

Liguria. Oggi, sabato 17 giugno, si è tenuta l’Assemblea Generale dei Soci di Coop Liguria, che ha approvato definitivamente il bilancio 2022 della Cooperativa, chiuso con un utile di oltre 10 milioni di euro (12,5 a livello consolidato).

L’Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, confermando il Presidente Roberto Pittalis e il vice Presidente Giovanni Trovato.

“In questi tre anni – ha detto Pittalis – abbiamo dovuto affrontare eventi di portata storica come la pandemia e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, ma abbiamo mantenuto la Cooperativa solida e redditiva. La sfida principale che ci attende nel prossimo futuro sarà gestire l’inflazione ancora troppo elevata sui prodotti alimentari, sulla quale pesano anche i danni all’agricoltura causati da eventi climatici sempre più estremi, come l’alluvione in Emilia Romagna. Continueremo a impegnarci, come abbiamo fatto per tutto il 2022, per assorbire una parte di questi rincari e tutelare il potere d’acquisto dei nostri Soci e clienti. Inoltre continueremo a sostenere la collettività e il territorio, ai quali ogni anno restituiamo poco meno del 97% dei nostri ricavi sotto forma di acquisti di merci e servizi, remunerazione al personale, imposte e sostegni alle iniziative locali”.

All’Assemblea hanno partecipato 143 delegati da tutta la regione, eletti nel corso di 16 assemblee territoriali, svolte tra il 5 e il 10 giugno.

Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, ha portato il saluto della città riconoscendo il valore della cooperazione di consumo per il territorio ligure: “Coop Liguria è un’impresa storica – ha detto – che ha un ruolo importante per la città e la regione, non solo perché ha una forte vocazione sociale, ma anche perché la sua presenza fa da volano alle imprese del territorio e alimenta la catena logistica, che è un asset fondamentale della nostra economia. Per questo la sosteniamo così come sosteniamo le prospettive di futuro di tutte le imprese locali”.

Anche il Sindaco di Savona, Marco Russo, ha sottolineato l’importanza della collaborazione pubblico-privato: “Per le città trovare risorse è sempre più difficile – ha detto – quindi è importantissimo consolidare le partnership con soggetti solidi come Coop Liguria, che affonda le proprie radici proprio nella nostra città ed è particolarmente attenta a sostenere le istanze del territorio”.

A conclusione dell’incontro, si è svolta la tavola rotonda “Il ruolo di Coop per una sostenibilità sociale”, con la partecipazione di Marino Niola, antropologo, giornalista e divulgatore; Maura Latini, amministratrice delegata di Coop Italia; Don Gian Piero Carzino, coordinatore dell’Ufficio lavoro e problemi sociali dell’Arcidiocesi di Genova; e Paola Minoliti, direttrice della rivista “Consumatori”, che proprio quest’anno compie 40 anni trascorsi a informare i Soci Coop sul mondo dei consumi.