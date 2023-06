As you like it frizzante, pop, coloratissimo. Grandi applausi per lo spettacolo al parco dell’Acquasola

Genova. Fresco, pop, colorato, divertente. Con la marcia in più dell’ambientazione dentro al parco dell’Acquasola che sembra davvero fatto apposta per far rendere al meglio “As you like it” (Come vi piace), il testo shakesperiano scelto dal Teatro Nazionale di Genova come spettacolo estivo gratuito grazie alla sponsorizzazione di Iren. Sul palco le Nina’s Drag Queens (Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Stefano Orlandi, Lorenzo Piccolo, che ha curato anche la traduzione e drammaturgia, Ulisse Romanò) e gli allievi del Master della Scuola di recitazione Mariangela Melato (Raffaele Barca, Andrea Basile, Francesco Bianchini, Riccardo Cacace, Elisa Carucci, Pietro Desimio, Violetta Ghersina, Antonella Loliva, Silvia Pelizza, Alma Poli, Milo Prunotto, Gaia Rinaldi, Matteo Traverso, Susanna Valtucci).

La commedia si svolge in un ducato francese, ma la maggior parte dell’azione si svolge nella Foresta di Arden e proprio i platani dell’Acquasola sono la scenografia più adatta a questa commedia pastorale in cui si parla del contrasto tra la vita di corte, fatta di intrighi e veleni, e la vita di campagna, nella natura, più pura. Due i palchi previsti, uno per la corte e un altro per la foresta, con il pubblico che tra il primo e secondo atto deve spostarsi. Scenografie (Lorenzo Russo Rainaldi) e costumi (Massimo Cantini Parrini) molto belli ispirati agli anni Settanta, con tanto di Bulli, il famoso van Volkswagen, ricoperto di adesivi ‘peace & love’.

Federigo ha usurpato il ducato ed esiliato suo fratello maggiore, il duca legittimo. Alla figlia del duca, Rosalinda, è stato permesso di rimanere a corte perché è la migliore amica e cugina dell’unica figlia di Federigo, Celia. Nel frattempo Orlando, il più giovane figlio del cavaliere Rolando de Boys, sconfigge Charles, il lottatore “campione” del regno e si innamora di Rosalinda, ma è costretto a scappare da casa a causa delle persecuzioni di suo fratello maggiore, Oliviero, avvisato dal vecchio Adamo.

Federigo bandisce Rosalinda dalla corte e Celia decide di scappare insieme a lei. Ad accompagnarle il giullare Pietra di paragone. Rosalinda decide di travestirsi da uomo, dandosi il nome di Ganimede, mentre Celia si fa chiamare Aliena. I tre arrivano nella Foresta di Arden, dove vive il duca esiliato e circondato da alcuni suoi sostenitori. Ganimede e Aliena si offrono di comprare la capanna cadente di un pastore.

Orlando e Adamo, affamati e anche loro finiti nella foresta, trovano il duca e decidono di vivere con loro. Orlando, intanto, affigge agli alberi poesie per Rosalinda. I due si incontrano e lei, fingendosi Ganimede, lo convince a fidarsi per curare il mal d’amore. Altre coppie si formano per arrivare a un florilegio di matrimoni dopo la rivelazione della vera identità di Ganimede per la gioia di Orlando: Celia e Oliviero decidono di sposarsi e nel finale i due fratelli si ricongiungono, dopo che Orlando ha salvato l’altro dall’attacco di una leonessa, Pietra di paragone sposa Aldrina, soffiandola al povero Jacques, Phoebe, inizialmente innamorata di Ganimede, è costretta, quando scopre che in realtà è Rosalinda, a cedere alla corte del contadino Silvio. Federigo arriva anche lui nella foresta per ridare il ducato al legittimo proprietario e abbracciare la vita religiosa.

La regia di Roberta Torre è frizzante ed esalta le doti delle Nina’s Drag Queen che si muovono benissimo sul palco e riempiono la scena con grande personalità. Il loro affiatamento si vede anche quando Ganimede inverte due aggettivi riferiti agli occhi e alle guance di Orlando. Aliena con un gesto rende il tutto naturale e “da copione”. La decisione di inserire frasi tratte da canzoni pop principalmente nelle poesie che Orlando lascia nel bosco è stata molto apprezzata dal pubblico, anche se alcuni brani sono stati composti dopo l’epoca di ambientazione. Ottima la prova dei giovani diplomati del master, preparati da Ulisse Romanò. I quattordici hanno prestato anche il corpo agli animali della foresta. Si canta e si balla sulle coreografie di Claudia Monti e le musiche elettroniche di Mario Conte.

La commedia si basa già di suo su alcuni travestimenti e questa versione è un tourbillon di inversioni donna-uomo che non disturbano affatto. All’epoca di Shakespeare, tra l’altro, potevano recitare solo gli uomini.

I costumi hanno impreziosito ulteriormente il tutto grazie al due volte candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini che ha attinto al proprio archivio e a quello della Sartoria Tirelli.