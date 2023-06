Arriva l’app GoGoGe: tutti i servizi di mobilità presenti a Genova in un unico strumento

Genova. GoGoGe, la App di sperimentazione dell’innovativo sistema MaaS, Mobility-as-a-Service, sviluppata in sinergia tra Comune di Genova e AMT con il supporto tecnologico di Hitachi Rail e MyCicero, si apre a tutti.

Una novità che viene lanciata in concomitanza con The Ocean Race – The Grand Finale, con l’obiettivo di allargare il più possibile l’utilizzo dell’App, coinvolgendo anche i visitatori in arrivo a Genova per la tappa finale della grande regata internazionale, che potranno così usufruire di un unico strumento per muoversi comodamente su tutto il territorio metropolitano.

Con GoGoGe è, infatti, possibile accedere a diversi servizi di mobilità presenti a Genova utilizzando il proprio smartphone, in modo semplice e intuitivo: AMT con il proprio sistema multimodale, Genova Parcheggi con l’articolata offerta di sosta cittadina, la flotta di Elettra car sharing (a flusso libero) e la rete Trenitalia.

L’App dispone anche della funzionalità di Travel Planner, attraverso la quale è possibile valutare le alternative di viaggio con il trasporto pubblico, sia per la parte gestita da AMT, sia per la parte offerta dal treno. Per quanto riguarda i servizi ferroviari, tramite il Travel Planner è possibile cercare soluzioni di viaggio per tutte le destinazioni servite in Italia dal vettore ferroviario, prenotare e pagare i biglietti del treno direttamente dalla App.

Lanciata in via sperimentale a maggio 2022, GoGoGe ha l’obiettivo di massimizzare i benefici di una mobilità sempre più ad alto contenuto tecnologico e sostenibile, intendendola come un vero e proprio servizio per l’utente finale, secondo la filosofia della Mobility-as-a-Service.

Il MaaS si basa, infatti, su una tecnologia capace di integrare diverse modalità di trasporto e servizi di mobilità, mettendole a disposizione del passeggero in un’unica piattaforma in cui sia possibile pianificare il viaggio, integrando diversi servizi pubblici e privati e il pagamento per il loro utilizzo. Tutto ciò presuppone la trasformazione della rete di trasporto di una città in un ecosistema che abbia al centro un’unità di controllo capace di coordinare tutti i servizi: l’Operatore MaaS.

La App GoGoGe integra anche la cosiddetta modalità BIBO (BE-IN-BE-OUT), una tecnologia innovativa applicata nell’ambito della rete urbana AMT: attivando l’App e il sistema Bluetooth è la App stessa a connettersi con i sistemi installati a bordo di bus, metropolitana, ascensori, funicolari e a memorizzare il viaggio. Il collegamento è garantito dagli oltre 7.000 beacon installati

sulle fermate, su tutta la flotta e gli impianti di AMT (bus, metro, ascensori…) che rilevano la presenza e garantiscono il collegamento con il sistema Portafoglio. Il pagamento viene addebitato a fine giornata applicando la logica del “best fare”, cioè la migliore tariffa su base giornaliera e settimanale per il cliente.

Il 9 maggio dello scorso anno, la App MaaS GoGoGe è stata messa a disposizione, in via sperimentale, di un gruppo pilota composto da 1.000 persone, stimolati all’utilizzo anche da una serie di incentivi e premi messi a disposizione per i tester. Oggi l’utilizzo di GoGoGe diventa open e tutti potranno scaricala gratuitamente sugli store per Android e iOS.

«Dopo un anno di fase sperimentale entra finalmente nel vivo questo grande progetto che mira a coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale ed efficienza nei trasporti – dichiara l’assessore alla mobilità integrata e trasporti del Comune di Genova Matteo Campora – La App GoGoGe, frutto dell’ottimo lavoro di squadra tra Comune di Genova, AMT, Hitachi Rail e MyCicero, darà un contributo determinante all’incrocio della domanda e dell’offerta di trasporto pubblico di cittadini genovesi e turisti da un lato, e delle aziende di Tpl dall’altro, mediante l’uso di una piattaforma che integra le varie modalità di trasporto aiutando le persone a trovare, in maniera rapida e intuitiva, la migliore soluzione possibile per spostarsi in città. Così facendo si migliorerà la qualità del servizio e a beneficiarne saranno tutti: le aziende di trasporto pubblico che venderanno più biglietti, gli utenti che troveranno subito il mezzo di cui hanno bisogno e di conseguenza l’ambiente, grazie al prospettato aumento di utenti del Tpl e la contestuale diminuzione del parco auto e scooter circolante in città, con benefici in termini di benessere urbano, qualità dell’aria e della vita».

«Tra i nostri principali obiettivi c’è quello di mettere al centro la persona che fruisce del nostro servizio di trasporto pubblico, dando la possibilità all’utente di muoversi sul territorio nel modo più pratico, semplice, innovativo e sostenibile possibile – spiega Ilaria Gavuglio, presidente di AMT – Il MaaS, che a Genova si è concretizzato nell’App GoGoGe, va proprio in questa direzione: utilizzando semplicemente il proprio smartphone, è possibile spostarsi in tutta la città scegliendo la modalità di trasporto più adatta alle proprie esigenze, dai nostri mezzi all’auto elettrica, fino al treno. Il tutto alla miglior tariffa possibile. Grazie quindi alla sinergia tra tutte le realtà che hanno lavorato a GoGoGe, anche a Genova stiamo disegnando la mobilità del futuro: una mobilità che si basa su un nuovo approccio verso il sistema degli spostamenti dei cittadini, fortemente improntato sull’intermodalità, la semplicità, la convenienza e la sostenibilità».

Domenico Lanciotto, General Manager LoB Rail Control Italy & Central, Eastern & Southern Europe Hitachi Rail, afferma «GoGoGe è la sintesi del nostro concetto di mobilità sostenibile, una mobilità che vede Hitachi Rail come fornitore di soluzioni, più che di prodotti o servizi, che possano supportare le città e gli operatori nell’offrire ai passeggeri un sistema di trasporti integrato e sicuro, pratico e semplice da usare, confortevole e capace di garantire la miglior tariffa. Lavorare per una mobilità sostenibile significa rendere il trasporto pubblico la preferenza dei viaggiatori. Siamo sicuri che l’App sarà apprezzata da tutti gli utilizzatori».

La App GoGoGe sarà presentata al pubblico con un evento dedicato martedì 27 giugno, dalle 10.30, proprio all’Ocean Live Park (Padiglione Jean Nouvel, sala Imoca): nell’occasione, i tecnici di AMT saranno a disposizione dei presenti per illustrarne le modalità di funzionamento.