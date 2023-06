Arriva il Tezenis Summer Festival, attesa per Achille Lauro e Elodie. Toti: “Estate di grandi eventi per Genova”

Genova. “Achille Lauro, Carl Brave, Coma_Cose, Dargen D’amico, Elettra Lamborghini, Elodie. Questi sono solo alcuni dei nomi che vedremo a Genova sul palco del Tezenis Summer Festival, venerdì 30 giugno. Musica ancora protagonista assoluta in Liguria: in un momento in cui, grazie a un evento di livello mondiale come Ocean race, l’attenzione è tutta puntata sulla nostra terra, è in arrivo una grande serata che renderà ancora più unica l’estate dei liguri e dei tanti turisti che, sempre di più anno dopo anno, continuano a scegliere la Liguria.”. Così il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti.

La serata, condotta da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, si aprirà alle 20 in piazza della Vittoria ed è a ingresso libero. In apertura, previsto un dj-set firmato Radio 105. Il concerto verrà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre).

Sul palco di Genova, appunto, Achille Lauro, Aka 7even, Alfa, Andrea Damante, Angelina Mango, Beatrice Quinta, Carl Brave, Coma_Cose, Dargen D’amico, Elettra Lamborghini, Elodie, Erwin, Fabio Rovazzi Feat. Orietta Berti, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gemelli Diversi, Gianmaria, Il Pagante, Junior Cally, Le Vibrazioni, Lolita, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Shari, The Kolors, Vegas Jones, Wax, Wayne.

“Sarà una grande festa per Genova e per tutta la Liguria grazie ai tanti cantanti che si esibiranno sul palco allestito in Piazza della Vittoria – aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci – Genovesi e turisti potranno assistere a uno spettacolo unico con i migliori brani della musica italiana che festeggeranno l’arrivo per la prima volta in Italia della tappa finale di The Ocean Race. Vi aspettiamo in piazza”.

“Un grande evento – prosegue il presidente Toti – che va ad aggiungersi ai tanti già in programma nella nostra regione, da Ponente a Levante. Appuntamenti diversi, capaci di soddisfare le esigenze di tutti: a luglio, infatti, le quattro province vedranno ancora concerti, il 6 e 7 a Savona con R 101, il 15 a Imperia con radio Monte Carlo, a Rapallo il 22 con R 101, il 29 alla Spezia ancora con radio Monte Carlo. Sempre nel mese di luglio anche 4 date teatrali realizzate dal teatro della Tosse e dedicate a Shakespeare, il 1° luglio a Castiglione Chiavarese, l’8 ad Arcola, il 16 a Castelvecchio di Rocca Barbena, il 23 luglio a Civezza. Oltre a questo, previsti 4 eventi – approfondimento dedicati, ognuno, a una parola, realizzati con la Treccani il 10 luglio ad Arenzano, il 14 a Pietra Ligure, il 18 a Portovenere, il 28 a Dolceacqua. Davvero, quindi, un’estate unica e inimitabile in Liguria, perfetta per accogliere le decine di migliaia di turisti che, ancora una volta, la sceglieranno”.

Nella foto il palco di Messina del Tezenis Summer Festival