Arriva il pesto “basilico e limone”, l’ira della Regione: “Messaggio non chiaro ai consumatori”

Genova. È il pesto basilico e limone l’ultima novità gastronomica comparsa sugli scaffali dei supermercati che fa già discutere in Liguria. A commercializzarlo è la Barilla che lo presenta così: “L’aroma intenso del basilico 100% italiano da agricoltura sostenibile, insieme al tocco fresco delle scorze di limone, donano al pesto basilico e limone un gusto inaspettatamente delizioso”. L’azienda specifica anche che si tratta di un condimento senza glutine, senz’aglio e senza formaggio.

Inevitabili i mugugni dalle nostre parti. Tanto che in un comunicato stampa interviene anche il vicepresidente della Regione con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale, Alessandro Piana.

“È nata una new entry rispetto al pesto di melanzane, di pomodori secchi, di menta, rucola, tra i tanti, che affiancano il classico vanto della cucina ligure, il pesto di basilico genovese Dop. Tutte le diverse ricette regionali e le rielaborazioni hanno diritto di esistere e di impreziosire le nostre tavole – scrive Piana – ma è chiaro ed evidente che, quando pensiamo al pesto di basilico genovese, ci riferiamo a un prodotto certificato a denominazione di origine protetta e tutelato dal consorzio di tutela e dalle istituzioni”.

“Garantire l’origine e la produzione tradizionale del pesto significa difendere il legame identitario con il territorio e la sua storia, valorizzare l’autenticità e tutelare il lavoro dei nostri produttori – continua il vicepresidente -. Per questo, il lancio del pesto basilico e limone da parte di una notissima multinazionale potrebbe veicolare un messaggio non chiaro ai consumatori. Nulla contro il prodotto il sé, di cui non si mette in discussione la genuinità o la bontà che si avvale di basilico 100% italiano, ma occorre essere ben consapevoli che non sono ricette della tradizione assimilabili alla salsa principe della Liguria, i cui ingredienti sono ben noti”.

In conclusione l’assessorato all’Agricoltura “intende continuare a ricordare ai consumatori l’importanza del pesto tradizionale, anche attraverso le tante iniziative di edutainment e di informazione che la Regione sostiene”.

Va detto che Barilla correttamente non utilizza il nome “pesto genovese”, vincolato al rispetto di un rigido disciplinare stabilito dal consorzio. D’altro canto, prima che ingredienti e modalità di preparazione fossero codificati nei libri di ricette dell’Ottocento, la salsa più famosa della Liguria ha conosciuto diverse varianti e stadi evolutivi. Anche se l’aggiunta del limone, probabilmente, non era mai passata per la mente a nessuno.