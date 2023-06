Arrestato dai carabinieri il 62enne che ha accoltellato un tecnico dell’acqua a Sampierdarena: denunciato il figlio 32enne

Genova. E’ stato arrestato dai carabinieri, al momento per lesioni aggravate, l’uomo di 62 anni che questa mattina poco dopo le 9.30 in via Miani a Sampierdarena ha accoltellato un dipendente di una ditta incaricata dalla Smag di verificare i sigilli sui contatori dell’acqua dello stabile di via Chiusone 6.

L’acqua era stata chiusa per morosità dello stabile ma spesso i contatori venivano riaperti dai condomini e il lavoratore era stato incaricato di fare una verifica sul tombino per vedere se i sigilli fossero stati manomessi.

Mentre il tecnico era al lavoro è stato notato dal figlio dell’arrestato, un 32enne che dopo una lite gli ha spruzzato addosso lo spray al peperoncino. Subito dopo è sceso il padre che ha inseguito il 33enne e poi lo ha accoltellato per strada con un coltello con lama di dieci centimetri, nell’adiacente via Miani. Il lavoratore è stato portato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi. con una ferita da taglio sotto l’ascella destra. La prognosi resta riservata anche se il giovane era vigile e cosciente.

L’uomo è stato immediatamente fermato e poi arrestato dai carabinieri di Sampierdarena la cui sede non è lontano dal luogo dei fatti. Sul posto erano state inviate anche le volanti dell’upg.

L’aggressore, Osvaldo Curelli, non avrebbe precedenti penali. Il figlio è stato invece denunciato per lesioni. Non è escluso che il sostituto procuratore Giuseppe Longo, che coordina l’indagine dei militari, possa formulare per il 62enne l’accusa più grave di tentato omicidio.

Solidarietà al lavoratore ferito da parte di Assoutenti: “E’ intollerabile che un lavoratore venga aggredito durante l’esercizio delle sue funzioni, un atto di inciviltà che getta discredito sugli utenti genovesi e che deve essere punito con la massima severità. Per questo chiediamo alla magistratura che indaga sul caso di procedere nei confronti dell’aggressore per il reato di tentato omicidio, e siamo pronti a costituirci parte civile chiedendo al responsabile dell’accoltellamento un equo risarcimento a nome della collettività” – dice il presidente Furio Truzzi.