‘Arrendamenti interni’, le donne del Centro per non subire violenza tornano in scena al Teatro Garage

Genova. Delle donne si addentrano nei reparti di un negozio di arredamento per cercare ciò che fa per loro. Vogliono cambiare abitazione, migliorarla, rinnovarla. In questo modo scopriranno il valore del proprio sé e della sua definizione come strada percorribile per aprire le porte all’altro.

Questo è lo spettacolo ‘Arredamenti interni. Pezzi scelti dal dentro al fuori’, prodotto dal Teatro dell’Ortica con le attrici del Centro Per Non Subire Violenza e Ilaria Piaggesi e Romina Soldati che tornerà in scena sabato 17 giugno ore 21 al Teatro Garage di Genova. Una rappresentazione teatrale che raccoglie l’eredità del lavoro svolto in questi anni da Anna Solaro e che porta sul palcoscenico il vissuto, rielaborato, di queste donne che anche grazie a questo lavoro di condivisione hanno trovato nuove energie per ridefinirsi, conoscersi e trovare una nuova via. L’ingresso è libero con oblazione volontaria, ma è preferibile la prenotazione.

Proprio in questi giorni Il centro per non subire violenza ha compiuto 40 anni. E’ un luogo di accoglienza, ascolto, orientamento e intervento per donne che vivono situazioni di disagio e sofferenza a causa della violenza di genere, in tutte le sue manifestazioni: violenza psicologica, fisica, economica, sessuale e stalking e altre forme di violenza come revenge porn e diffamazione on line.

“Siamo impegnate in progetti di protezione delle donne e, in molti casi dei loro bambini, nella Casa Rifugio a indirizzo segreto e negli alloggi protetti – ci raccontano – La nostra mission è sostenere le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza utilizzando le risorse del Centro Antiviolenza che negli anni sono aumentate: consulenza legale civile e penale, supporto individuale e psicologico, gruppi di sostegno e di genitorialità, orientamento al lavoro. A questi si affianca da molti anni il teatro-terapia che ha prodotto, insieme al Teatro dell’Ortica e Romina Soldati del Centro per non subire violenza che, oltre ad essere teatro-terapeuta, ha curato la regia dello spettacolo “Arredamenti interni: pezzi scelti dal dentro al fuori”. E’ un progetto di inclusione e integrazione: sul palco ci saranno sia le donne che si sono rivolte al centro che operatrici, tirocinanti e donne che hanno scelto la solidarietà anche se non sono state a contatto diretto con la violenza”