Arenzano, ‘colpo grosso’: preso Gabriel Padovan

Arenzano. Avvio di mercato col ‘botto’, da parte del d.s. Davide Alvino, che dopo aver blindato la porta con Carlo Porta, ha posto davanti all’estremo difensore un baluardo, che terrà il più lontano possibile, dai pali arenzanesi, gli attaccanti avversari…

Arriva, infatti, dalla Sestrese, il forte centrale difensivo sinistro (classe 2000) Gabriel Padovan, ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arenzano, che viene ad aggiungersi al già coriaceo reparto, arricchito da un profilo di assoluto livello, in grado di alzare l’asticella qualitativa della squadra.

Padovan ha scelto di giocare con la casacca dell’Arenzano per la bontà delle idee di gioco di mister Corradi, convinto di poter – con lui – vieppiù migliorare sotto ogni punto di vista.

“Ho sempre ammirato l’organizzazione di gioco della squadra – dichiara Padovan – quindi sono molto soddisfatto di essere stato scelto dall’Arenzano e dimostrerò, sul campo, di essere meritevole della stima e fiducia dimostratami”.

Il neo difensore, cresciuto nelle giovanili dell’Entella, ha giocato, in precedenza, nella Primavera del Bologna e poi con Imperia, Savona, Ligorna e Sestrese, maturando notevoli esperienze, nonostante la giovane età (è un 2000).

“Mi ha stimolato e convinto l’idea di poter essere allenato da un tecnico come Alberto Corradi, un grande professionista, che ama far giocare bene la squadra, per cui sono certo che avrò modo di imparare molto da lui e migliorare sotto tanti aspetti. Ho avuto la fortuna di far parte di settori giovanili importanti e di giocare in prima squadra in squadre liguri di blasone… di conseguenza, mi porto dietro gli insegnamenti dei vari mister e gli innumerevoli consigli ricevuti da giocatori più esperti di me, che mi hanno aiutato nella crescita”.

Rispetto alle sue caratteristiche, così continua Padovan: “Mi piace manovrare la palla e a detta del mister, la squadra aveva bisogno di un braccetto mancino, per l’impostazione del gioco a partire dal reparto difensivo… spero di contribuire, con i miei nuovo compagni, già avvezzi a tale calcio propositivo, a produrre quel bel gioco, che ho sempre visto da avversario”.

Ma siccome il compito primario di un difensore è appunto quello di difendere, Gabriel non è bravo solo ad impostare, tanto è vero che eccelle nel gioco aereo: “E’ una caratteristica tecnica importante, uno dei miei pregi, che metto a disposizione della squadra”.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“L’Arenzano FC comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del forte difensore (classe 2000) Gabriel Padovan, che ha accettato, con entusiasmo, di condividere il nostro progetto umano e sportivo.

Si ringrazia la F.S. Sestrese 1919 per aver concesso l’opportunità di poter annunciare il nome del nuovo giocatore, prima del 1 luglio 2023, data, a partire dalla quale verranno ratificati i tesseramenti.

La società, con in testa il presidente Alberto Garetto, il vice presidente Adamo Casali, il direttore generale Luca Marzano ed il direttore sportivo Davide Alvino, augura a Gabriel Padovan una stagione agonistica ricca di soddisfazioni”.

