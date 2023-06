Antenna su Promontorio a Sampierdarena, scatta il ricorso al Tar. L’appello dei residenti: “Informiamoci e uniamoci”

Genova. È stato presentato un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro l’installazione della maxi antenna alta venticinque metri per la telefonia mobile sul promontorio di Sampierdarena. La notizia è stata resa nota dagli abitanti del quartiere, che nel pomeriggio si sono riuniti presso il Cap di via Albertazzi per un incontro informativo aperto al pubblico.

Una cinquantina di cittadini e attivisti si sono confrontanti sulla ‘storia’ di questa installazione, giunta come un fulmine a ciel sereno a fine aprile. “Una mattina ci siamo svegliati e aprendo la finestra abbiamo trovato che svettava davanti alle nostre case la prima parte di questa antenna – commenta ai microfoni di Genova24 Vanessa Ferrando, una residente della zona tra le coordinatrici del ‘movimento’ spontaneo nato per opporsi a questa installazione – Siamo rimasti stupiti e interdetti, la zona ha dei vincoli paesaggistici molto stringenti e molti di noi hanno dovuto seguire procedure molto rigorose per ristrutturare la propria casa, rispettando divieti e prescrizioni. Prescrizioni che per le multinazionali evidentemente non valgono“.

I residenti della zona hanno immediatamente alzato le barricate, raccogliendo in pochi giorni oltre 1200 firme contro l’opera e annunciando azioni legali. Il caso era sbarcato anche in Consiglio comunale, dove l’assessore Mascia aveva annunciato una procedura di annullamento in autotutela da parte del Comune. “Secondo il legale che abbiamo interpellato – spiega il presidente del Municipio II MicheleColnaghi, presente all’assemblea – ci sono alcune questioni che non tornano, come la mancata corrispondenza dei rendering rispetto alla realtà del progetto e la ‘scomparsa’ di alcuni allegati nelle carte della procedura”.

Anche per questo motivo i cittadini hanno dato mandato ad un team di legai di predisporre il ricorso al Tar: “La cosa più importante e che è mancata in questo caso, come in altri casi che abbiamo visto in città, è l’informazione ai cittadini – conclude Ferrando – Per questo il nostro appello rivolto a tutti i genovesi è quello di informarsi e fare rete per evitare che situazioni del genere possano dilagare ancora in tutta la città”.