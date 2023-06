Antenna sul Promontorio di Sampierdarena, domani l’assemblea pubblica: informazione e azioni legali

Genova. Continua a far discutere l’installazione della antenna ‘monstre’ dedicata alla telefonia mobile comparsa a fine aprile sul Promontorio di Sampierdarena: dopo le proteste di municipio e residenti, con tanto di passaggio in consiglio comunale, i cittadini organizzano una assemblea pubblica per contarsi e portare avanti le azioni legali intraprese per provare a far rimuovere l’installazione.

L’appuntamento è presso la sala Cap di via Albertazzi, a Sampierdarena, giovedì 22 giugno ore 18: nell’occasione saranno ripercorsi tutti i passaggi che hanno portato a questa installazione e le azioni legali già intraprese, con le diverse opzioni possibili per il futuro.

L’antenna, alta circa 20 metri, al momento bianca e rossa si staglia sul promontorio di Belvedere, una zona tutelata dal punto di vista paesaggistico e storico. E lo sanno bene i residenti che fino a oggi hanno dovuto attuare ristrutturazioni o interventi: i vincoli sono infiniti. Per questo, dopo una vera e propria rivolta social, il caso era sbarcato anche in Consiglio Comunale: “Dai gestori e dal direttore dei lavori ho già avuto rassicurazioni per andare incontro alle istanze dei cittadini e mitigare il più possibile l’impatto dell’antenna sul paesaggio – aveva dichiarato in quell’occasione l’assessore Mascia – Sotto l’aspetto paesaggistico è stato approvato al termine di un iter istruttorio completo che si è concluso con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica l’11 aprile 2022″.