Ansaldo Energia compra le auto nuove a 44 dirigenti, la rabbia della Fiom: “A noi dicono che bisogna risparmiare”

Genova. Quarantaquattro nuove automobili per altrettanti dirigenti di Ansaldo Energia. L’azienda ha deciso di sostituire il parco macchine aziendale sostituendo le Fiat Stelvio con delle moderne (e costose Audi Q4).

Ovviamente in azienda la scelta non è passata inosservata e la Fiom ha immediatamente fatto girare un volantino con impresse le immagini e il costo di ciascuna delle auto (“Ben 60 mila euro, scrive la Fiom).

“Ogni commento è superfluo…” si conclude, laconico, il volantino ma il coordinatore della Fiom Aen Federico Grondona non manca di qualche considerazione in più: “In quattro anni non hanno preso una commessa e si cambiano pure le macchine mentre a noi dicono di risparmiare”.

Come noto l’azienda, la cui assemblea ha approvato la ricapitalizzazione da parte di Cassa depositi e prestiti proprio pochi giorni fa, sta uscendo da un periodo molto grave di crisi di liquidità, per cui la scelta di investire sui nuovi mezzi di rappresentanza ha lasciato perplessi molti dipendenti.

Nel giro di pochi minuti arriva la smentita dell’azienda: “In merito al volantino FIOM relativo al rinnovo parco macchine, l’azienda non commenta quanto scritto, perché è semplicemente falso. La flotta di auto aziendali non comprende il modello Q4, ma autovetture di valore decisamente inferiore e che consentono un risparmio netto rispetto al vecchio parco auto in scadenza”.