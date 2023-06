Angela contro Sabrina, lo scontro tutto genovese sulla naturalità del seno delle icone tv anni 80

Genova. Una battaglia tutta social a colpi di foto e perizie mediche è scoppiata in queste ore tra due delle più note donne dello spettacolo italiano. Parliamo del duello a distanza tra Sabrina Salerno e Angela Cavagna, le due showgirl che in comune hanno il luogo di nascita, Genova, e la loro leggendaria prestanza fisica.

Ed è proprio su questo terreno che si è consumato in queste ore lo scontro tra le due icone della tv commerciale anni 80, uno scontro che nasce da lontano e che ha già visto un confronto tra le due arrivato perfino in tribunale. Un episodio, questo, raccontato da Angela Cavagna in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui la giunonica infermiera di Striscia la Notizia – questo fu il ruolo che la rese celebre – ricorda ancora una volta la querelle nata intorno alla naturalezza del seno della “Sabrina Nazionale”, che in questi anni sta rivivendo una incredibile popolarità grazie ai social e alla sua sempre incredibile forma fisica.

Un ‘ricordo’ dal sapore di frecciata, quello richiamato nell’intervista, che non è andata giù all’ex amica, che nel giro di poche ore ha pubblicato sui suoi canali social una perizia medica in cui fa chiarezza una volta per tutte sulla assenza di interventi passati di mastoplastica additiva: “Non ci sono segni di cicatrici, la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuali escludono in maniera assoluto la presenza di impianti mammari”, è quanto refertato e pubblicato dalla Salerno. Una conferma, che ha trovato una marea di affetto e solidarietà da parte dei suoi oltre 800 mila follower.

Tutto finito? Per nulla. A breve giro, questa mattina, Angela Cavagna, che di follower ne ha “solo” 188mila, ha postato sulla sua pagina due foto, in bianco e nero e quindi presumibilmente degli ‘anni d’oro’, una sua e una della ‘rivale’ dove sembrerebbe emergere una differenza di misure abbastanza evidente: “Trova le differenze. Qui non si tratta di una perizia fatta da un amico chirurgo plastico – dice testualmente la Cavagna – che peraltro senza una controparte lascia il tempo che trova, ma sarebbe sufficiente guardare le foto. Per concludere, grazie per la visibilità assolutamente non cercata né voluta ricevuta per una notizia di ben 30 anni fa per cui chiudo l’argomento e me ne torno al mare”. Insomma, il duello a distanza non sembra essere concluso, anzi. Fu vera gloria? Ai poster(i) l’ardua sentenza.