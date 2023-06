Anagrafe, in alcuni municipi di Genova dal primo luglio uffici aperti per due sabati al mese

Genova. Da sabato 1° luglio, e per tutto il 2023, gli uffici anagrafici dei Municipi Centro Est (piazza Santa Fede 6-7), Centro Ovest (via Sampierdarena 34), Media Valbisagno (piazza dell’Olmo 3) e Medio Ponente (via Sestri 34) saranno aperti due sabati al mese, con orario 8.10/12.30, per l’emissione delle carte d’identità elettroniche e per i servizi di anagrafe.

In particolare, gli uffici anagrafici dei Municipi Centro Est e Medio Ponente rimarranno aperti con il seguente calendario: 1 e 15 luglio, 5 e 19 agosto, 2 e 16 settembre, 7 e 21 ottobre, 4 e 18 novembre, 2 e 16 dicembre, mentre l’apertura nei Municipi Centro Ovest e Media Valbisagno sarà nelle giornate di: 8 e 22 luglio, 12 e 26 agosto, 9 e 23 settembre, 14 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 9 e 23 dicembre.

L’accesso è libero, ma si consiglia la prenotazione al link smart.comune.genova.it/agendaservizi

Gli uffici centrali di corso Torino restano comunque aperti tutti i sabati dalle 8.10 alle 12.30.