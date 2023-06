Amt, da lunedì in vigore l’orario estivo del servizio extraurbano: ecco tutte le novità

Genova. Lunedì 12 giugno parte l’orario estivo del servizio extraurbano che resterà in vigore fino a domenica 10 settembre.

Le novità principali che entreranno in vigore da lunedì sono state annunciate nei giorni scorsi: si tratta di quattro nuovi servizi a chiamata Chiama il bus nell’area metropolitana di Genova (Bogliasco, Pieve Ligure, Rezzoaglio e Serra Riccò) che resteranno attivi in via sperimentale per tutta l’estate, fino al 10 settembre. Come già comunicato a marzo, i quattro nuovi Chiama il bus sostituiscono le corse delle linee 871, 873, 875 per ciò che riguarda i Comuni di Bogliasco e Pieve Ligure, le linee 836 e 840 per Serra Riccò e le linee 911 e 913 che servono Rezzoaglio e le frazioni limitrofe, ampliando la possibilità di utilizzo del servizio per 14 ore giornaliere (dalle 6 alle 20.00) rispetto all’attuale.

Inoltre, sempre dal 12 giugno, Chiama il bus già attivo a Bargagli e Davagna verrà “sdoppiato” per l’estate in due servizi distinti, a uso delle rispettive frazioni dei due Comuni.

E dal mese di luglio il numero dei Chiama il bus Amt crescerà ulteriormente: grazie al Progetto Aree Interne finanziato da Regione Liguria (nel quale rientra anche Rezzoaglio) il servizio sarà attivato anche a Mezzanego e in Val Trebbia. Il dettaglio è consultabile sul sito Amt.

Per quanto riguarda la programmazione del servizio urbano, l’orario estivo entrerà in vigore da lunedì 19 giugno e come di consueto sarà modulato in due fasi:

• la fase 1 in vigore dal 19 giugno al 30 luglio e dal 4 settembre al 10 settembre;

• la fase 2 in vigore dall’1 agosto al 3 settembre.

Gli orari del servizio estivo, urbano ed extraurbano, si possono consultare sul sito Amt www.amt.genova.it accedendo direttamente dal bottone dedicato in home page o dalle pagine del menu “Rete e orari” oppure utilizzando la app Amt. Ricordiamo che la app Amt consente anche di acquistare alcuni titoli viaggio per il servizio urbano, extraurbano e per la Ferrovia Genova – Casella tramite GooglePay (per il sistema Android), ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito.

Ricordiamo che è disponibile l’abbonamento estivo trimestrale di Amt, BlueGreen, pensato per cittadini e turisti che desiderano scoprire Genova e tutto il territorio dell’area metropolitana spostandosi, dal mare ai monti, con il trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Il nuovo abbonamento, al costo di 100 euro per 90 giorni, è valido su tutta la rete Amt urbana genovese ed extraurbano, compresi il servizio Navebus, la tratta urbana Trenitalia (da Nervi a Voltri, compresa Vesima, e da Acquasanta a Pontedecimo) e la ferrovia Genova – Casella. Novità di quest’anno è la convenzione con Bagni Marina Genovese e Comune di Casella, grazie alla quale chi acquista il nuovo abbonamento estivo potrà usufruire dello sconto del 20% sugli ingressi giornalieri ai bagni Janua (Vesima), San Nazaro (Genova), Scogliera (Nervi) e alla Piscina di Casella.