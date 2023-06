Amt assume operai meccatronici per la manutenzione dei bus, ecco come candidarsi

Genova. Amt, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico nella metropolitana di Genova, cerca operai meccatronici per attività di manutenzione su autobus e mezzi aziendali in genere. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2023.

Qui tutte le informazioni in dettaglio.

Requisiti obbligatori avere assolto l’obbligo scolastico, possedere la patente B, avere almeno 12 mesi di esperienza, documentabile e recente, nella manutenzione di autoveicoli ed essere dati dopo il 1° gennaio 1994. Per il profilo di “operaio esperto meccatronico” si chiedono almeno 5 anni di esperienza.

Gli operai ricercati useranno strumentazione diagnostica dedicata, attrezzature meccaniche manuali, attrezzature tipiche di officina e strumentazione di precisione.

La selezione sarà preceduta da uno screening delle candidature che genererà due graduatorie preliminari in base alla valutazione dei requisiti obbligatori e preferenziali. Seguirà un colloquio, valutato in sessantesimi, volto ad accertare e ad approfondire le competenze tecniche dichiarate e la motivazione al ruolo. Per considerare superato il colloquio individuale occorre raggiungere un punteggio minimo di 36/60. I candidati che avranno superato il colloquio accederanno alla prova pratica di mestiere che si svolgerà in una rimessa urbana Amt e sarà volta a verificare quanto emerso nel colloquio e le abilità manuali del candidato. Coloro che otterranno un punteggio superiore a 24/40 saranno collocati in due distinte graduatorie finali espresse in centesimi finalizzate all’assunzione e valevoli 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Possono accedere alla selezione solo i candidati che possiedono i requisiti obbligatori richiesti. Il possesso e la valutazione dei requisiti preferenziali concorrerà all’attribuzione di un punteggio per proseguire nell’iter di selezione. È necessario compilare per il profilo di interesse entro il 30 giugno 2023 uno dei seguenti moduli online:

A) OPERAIO MECCATRONICO BUS

B) OPERAIO ESPERTO MECCATRONICO BUS

La Filt Cgil, come sempre, mette in campo un percorso di formazione gratuito per preparare i candidati ad affrontare l’iter selettivo proposto dall’azienda. I corsi si terranno nella Sede della Cgil a Cornigliano in via San Giovanni d’Acri 6.