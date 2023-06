AMICO & CO S.p.A. sponsor di “The Ocean Race, Genova The Grand Finale” nel nome della sostenibilità e a sostegno del territorio.

Genova. Amico & Co, tra i cantieri leader al mondo nel refit dei maxi yacht, è sponsor di The Ocean Race, Genova The Grand Finale, la grande manifestazione che conclude la regata oceanica intorno al mondo partita a gennaio da Alicante e che per la prima volta, in 50 anni di storia, giunge in Italia, a Genova, dopo 32 mila miglia di navigazione.

“Per Amico & Co., che condivide pienamente i valori, gli obiettivi e le motivazioni che hanno spinto Genova a scommettere e voler diventare protagonista di questa leggendaria regata che coniuga il mondo dello sport, della sostenibilità e dell’eccellenza tecnologica, è un onore essere sponsor e contribuire all’evento – ha dichiarato Alberto Amico, Presidente di Amico & Co. S.p.A.–. Convinti sostenitori della vocazione di Genova Capitale del Mare, investiamo da sempre per affermare la capacità di accoglienza e gestione dei super e mega yacht che scelgono il Mediterraneo e il nostro Waterfront Marina è solo l’ultimo esempio. Con The Ocean Race condividiamo il rispetto per gli oceani che per noi significa impegno nella realizzazione della fabbrica pulita, nella creazione di un ecosistema economico perfettamente compatibile con il territorio, capace di generare valore e ricchezza e di qualificare la città anche in tema di sostenibilità ambientale”.

In occasione della The Ocean Race, Amico & Co presenterà il suo percorso verso la fabbrica pulita e il primo Report di sostenibilità, frutto di un processo di analisi del contesto e di coinvolgimento degli stakeholder. Il documento redatto volontariamente secondo le linee guida del Global Reporting Initiative (GRI), mira a fornire un quadro trasparente delle performance aziendali e degli obiettivi futuri.

Genova the Grand Finale accoglierà le imbarcazioni dell’Ocean Race con un grande evento: dal 24 giugno al 2 luglio l’Ocean Live Park, richiamerà sportivi, velisti e amanti del mare di tutta Italia. Qui saranno inoltre presentati ufficialmente i principi della Carta dei Diritti degli Oceani, consegnati poi all’Assemblea dell’ONU. Tante le iniziative che si svolgeranno nelle aree a terra e in acqua del Waterfront Marina e nel Marina Fiera Genova gestita da Porto Antico Spa..

Amico & Co è un cantiere navale che opera nel settore del service e del refit di imbarcazioni e yacht da diporto, di lunghezza da 30 a 140 mt. Fondata nel 1991, vanta una clientela al 90% internazionale con oltre 130 progetti eseguiti in media ogni anno, e si posiziona tra le aziende leader di settore a livello mondiale. Il cantiere opera nel Porto di Genova su una superficie complessiva di oltre 60.000 m2, ed è in grado di ospitare yacht di grandi dimensioni senza limiti di lunghezza, e di mettere in secca e al coperto yacht fino a 100 mt di lunghezza.

Dal 2021 fa parte di Amico & Co. il Waterfront Marina, il polo dedicato all’accoglienza dei grandi yacht, ai loro equipaggi, agli armatori, yacht e charter manager, che può ospitare 26 grandi yacht fino a 110 metri di lunghezza in uno specchio acqueo di 43.000 metri quadrati. A questi si aggiungono altri 15 mila metri quadrati a terra dedicati a servizi e comfort: zona lounge e meeting a cucine, servizi igienici e lavanderia, spogliatoi e yoga studio, palestra attrezzata e uffici tecnici; una zona fitness con tre campi da tennis, paddle e multi sport, una zona barbecue e un parcheggio da oltre 100 posti auto, di cui 13 postazioni per auto elettriche