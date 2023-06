Ambiente, aspettando The Ocean Race un maxi intervento di pulizia dei nove municipi di Genova

Genova. In occasione dell’arrivo a Genova della regata The Ocean Race, parte The Custodians Plastic Race – We Clean the Planet, il progetto internazionale di BioDesign Foundation per ripulire il mondo dalla plastica. Il progetto, inserito nel format All Together Now, vede anche protagonisti anche Guardia Costiera, Istituto Idrografico della Marina, ETT Spa e Protezione Civile del Comune di Genova, oltre ad Amiu.

Un importante gioco di squadra che culminerà domenica 18 giugno in una giornata di pulizia di tutto il territorio comunale, attraverso 9 diversi interventi da realizzarsi nei 9 Municipi della città a cui chiunque potrà partecipare vestendo i panni del “custode del futuro” e diventando quindi parte attiva del cambiamento.

Il piano di pulizia della città si basa su una strategia nella quale ogni attore ha un ruolo preciso, svolto con l’ausilio della APP “The Custodians Earth Solution Platform” (CESP). Ideata da Roberto Guerini della BioDesign Foundation e sviluppata in collaborazione con l’azienda informatica genovese ETT Spa, la APP consente di organizzare la gestione dei problemi ambientali e di inquinamento. L’applicazione avrà il fondamentale ruolo di punto di raccolta delle informazioni acquisite sul campo in questi giorni dalle aree tecniche dei Municipi e dall’Istituto Idrografico della Marina, che serviranno il 18 giugno a organizzare le attività di pulizia su tutto il territorio comunale.

Ogni segnalazione geo-referenziata dei rifiuti è accompagnata da foto e brevi descrizioni e appare come un punto rosso nella mappa presente sull’applicazione (sfida da risolvere); una volta ripulita la zona segnalata, il punto rosso nella mappa diventa verde (sfida vinta).

L’Istituto Idrografico della Marina scansiona i fondali del mare alla ricerca di rifiuti e segnala i punti da ripulire sulla CESP. La piattaforma offre una lista organizzata e geo-localizzata delle segnalazioni e grazie agli operatori subacquei della Guardia Costiera e al gruppodi “custodi del futuro” formato da forze dell’ordine, scuole, associazioni, AMIU Genova, personale delle aziende e cittadini volontari sicompie una pulizia mirata del mare dalla superficie al fondale.

Come si svolge la giornata di pulizia nei Municipi e come partecipare.

Per partecipare alla The Custodians Plastic Race, domenica 18 giugno, è necessario iscriversi sul sito internet della BioDesign Foundation cliccando sul pulsante “Partecipa alla missione”, ma sarà possibile farlo anche presentandosi di persona il giorno stesso dell’evento. Si richiede inoltre di iscriversi alla piattaforma CESP, il sistema che permette di generare/prendere in carico/risolvere segnalazioni.

I 9 punti di ritrovo per i volontari saranno organizzati alle ore 9 davanti alle sedi dei 9 Municipi cittadini e più precisamente: Municipio I Centro Est, piazza Santa Fede 7; Municipio II Centro Ovest, via Sampierdarena 34; Municipio III Bassa Val Bisagno, piazza Manzoni 1; Municipio IV Media Val Bisagno, piazza dell’Olmo 3; Municipio V Valpolcevera, via Reta 3; Municipio VI Medio Ponente, via Sestri 7; Municipio VII Genova Ponente, piazza Gaggero 2; Municipio VIII Medio Levante, via Mascherpa 34R; Municipio IX Levante, via Pinasco 7. Davanti a ogni Municipio è previsto un briefing in cui saranno fornite tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione alle attività di pulizia.

Ogni iscritto riceverà il Custodian Kit, uno zainetto contenente cappellino, guanti, t-shirt, borraccia, sacchetti per la raccolta dei rifiuti e un opuscolo con la descrizione dell’iniziativa, ma il kit sarà personalizzato in base alle esigenze di ciascun partecipante. Analogamente, per sub e operatori subacquei il punto di raccolta sarà la Capitaneria di Porto: qui riceveranno informazioni specifiche per eseguire la pulizia dei fondali.

“Ringrazio la BioDesign Foundation, i numerosi partner del progetto e tutti i volontari civici e di Protezione Civile che nei prossimi giorni saranno protagonisti di questa stupenda iniziativa di pulizia della nostra città e del mare – commenta l’assessore comunale alla Protezione Civile e al volontariato Sergio Gambino – il volontariato arricchisce l’anima di chi lo fa e rappresenta sempre una concreta testimonianza di attenzione e di vicinanza a chi vive una situazione di difficoltà, come succede oggi ai tanti habitat naturali invasi dalla plastica”.

“Il BioDesign nasce dallo stile di design di Luigi Colani che mi ha insegnato la formula 90% ispirazione dalla natura e 10% trasformazione Colani – spiega il presidente della BioDesign Foundation Roberto Guerini – Mandando avanti lo studio Colani AG come CEO, che tra le sue attività sviluppa ancora car design e aliscafi di ultima generazione, applico questa formula quotidianamente per raggiungere soluzioni efficienti e concretamente risolutive”.

“Ripulire la natura dalla plastica è una strategia win-win che aiuta l’ambiente e, allo stesso tempo, trasmette ai nostri figli l’amore per l’ecologia insegnando loro a praticare uno stile di vita più eco-sostenibile” aggiunge l’assessore comunale alle politiche dell’istruzione Marta Brusoni. “Con questo splendido progetto la nostra città conferma e rafforza il suo ruolo di città guida dei processi globali di risanamento ambientale, in linea con il “Genova Process” legato a The Ocean Race e l’impegno del tessuto istituzionale e sociale della nostra città per la salvaguardia del mare e degli oceani” dichiara l’assessore comunale all’ambiente Matteo Campora.