Alluvione in Emilia-Romagna, i vigili del fuoco liguri realizzano una strada provvisoria

Genova. Continua il lavoro dei vigili del fuoco liguri in Romagna dopo la devastante alluvione che ha colpito la regione a maggio.

Operatori del Gos (gruppo operativo speciale) dei Comandi di Genova, La Spezia e Imperia, specializzati nell’impiego di mezzi per movimento terra, sono impegnati a Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena, per la realizzazione di una strada provvisoria per consentire l’accesso a un condominio di più abitazioni.

L’attività è fondamentale per il rientro rapido alle normali condizioni di vita.