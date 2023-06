Allestimento arricchito per il Museo Diffuso 24km della Ferrovia Genova Casella

Genova. In occasione della ripartenza della Ferrovia Genova Casella, il Museo Diffuso 24km arricchisce l’allestimento e si rinnova in chiave hi-tech. In particolare, le novità riguardano la sede museale di Crocetta d’Orero, il restyling della sala d’attesa della stazione di Casella e la presenza di tavoli touch interattivi e di approfondimento nelle stazioni di Manin, Crocetta d’Orero e Casella.

Nel dettaglio, i visitatori che decideranno di fare tappa a Crocetta d’Orero per conoscere la storia e l’evoluzione del trenino troveranno, oltre all’articolata proposta già presente di documenti, foto e materiali, la presenza di sei sedili originali del tram di Genova tipo “900”, conosciuto come “Littorina”. Negli anni Sessanta vennero installati sulla carrozza Breda C22 trasformandola in “Carrozza Ristoro” e, negli anni Novanta la carrozza venne ripristinata con gli arredi originali in legno e trasformata in “Carrozza Bar”, ancora oggi in uso.

A Crocetta, così come nelle stazioni di Genova Manin e di Casella, la novità riguarda anche la presenza di un tavolo touch, ideato in collaborazione con Alessandra Brignola, curatrice del Museo Diffuso 24 km, e realizzato con ETT Solutions. Il tavolo touch è articolato in quattro sezioni: Progetti Esecutivi, Rotabili, Impianti; Scopri il Territorio; Scopri Ferrovia e Persone; Kids.

Nella prima sezione Progetti Esecutivi, Rotabili e Impianti è possibile approfondire le informazioni relative ai rotabili (ancora in uso, alienati, storici) e ad alcuni interessanti impianti; è inoltre possibile consultare i faldoni originali dei progetti esecutivi per la costruzione della linea e dei suoi manufatti (ponti, stazioni). In particolare, in questo caso, la digitalizzazione dei documenti favorisce la fruizione, l’interazione e l’approfondimento da parte dei viaggiatori e favorisce anche la conservazione nel tempo dei documenti originali.

La sezione Scopri il Territorio permette all’utente di consultare la cartografia attuale dei sentieri escursionistici e dei sentieri ciclabili e MTB presenti intorno alla ferrovia e nei comuni attraversati e di scoprire i principali punti/luoghi di interesse intorno alla ferrovia, stazione per stazione. In questa sezione è stata digitalizzata anche una mappa storica dell’intera linea ferroviaria.

La sezione Scopri Ferrovia e Persone è articolata in sottosezioni che, attraverso tante tipologie di immagini, locandine e documenti di diverse epoche, ricordano come dietro al trenino ci siano sempre state persone, lavoro, memorie e storie, comunità locali e vallate, esperienze di vita, di viaggio, di usi differenti. La sezione ricorda che c’è un valore storico, nella Ferrovia Genova-Casella, che oggi ha un respiro nazionale e tecnologico unico e che la ferrovia guarda anche avanti, al futuro.

La sezione Kids, infine, propone due giochi pensati per i più piccoli – Puzzle e Memory – e una sintesi di “come si fa a far funzionare la ferrovia? E che professioni servono?”, pensata per i ragazzi che stanno decidendo quale percorso seguire, di studio o professionale.

Non meno importante, il visitatore che deciderà di prendere il trenino da (o fino a) Casella, troverà una sala d’attesa completamente rinnovata e allestita anch’essa con materiale storico. Qui, le novità sono la presenza del tavolo touch e delle panche in legno originali di terza classe, installate nel 1929 sulle carrozze tipo “Breda” e restaurate nel giugno 2022. Il colore tabacco, originale, è stato ripreso nella nuova pitturazione del lambrino. È stata inoltre restaurata ed esposta accanto a diverse tipologie di biglietti storici, la timbratrice per biglietti in cartoncino tipo “Edmonson”, già in dotazione alla stazione di Genova Manin. Sulle pareti, uno schermo dove saranno proiettati slide show di immagini, video e informazioni utili; fotografie storiche pertinenti alla zona di Casella; la riproduzione del disegno originale delle carrozze tipo “GLEISMAC” C105 e C106, quest’ultima attualmente esposta all’ingresso del paese di Casella, presso la rotatoria; infine, la riproduzione del disegno originale della planimetria per il raccordo a servizio della ditta “Mazzuchelli”, presso il torrente Scrivia: il materiale estratto dalla ditta veniva trasportato a Genova via ferrovia e utilizzato nei cantieri per la costruzione di corso Europa.

«Questi nuovi allestimenti rappresentano un motivo in più per visitare il nostro Museo Diffuso 24km e per vivere davvero a 360 gradi la Ferrovia Genova Casella – commenta il presidente di AMT, Ilaria Gavuglio – Nelle sale rinnovate ritroviamo storia, cultura, ma anche tanta tecnologia, che fa da ponte, anche per i più piccoli, tra il passato e il futuro del nostro splendido trenino. Ringrazio le strutture della ferrovia che hanno lavorato anche ai nuovi allestimenti del museo e Gli Amici della Ferrovia Genova Casella per il costante supporto nella valorizzazione dell’impianto e della sua storia con la loro preziosa presenza alla stazione-museo di Crocetta».