Allerta gialla su tutta la Liguria per venerdì 30 giugno: in arrivo forti temporali su Genova

Genova. Pioggia e temporali in arrivo su Genova e la Liguria. Per questo motivo Arpal ha diramato una allerta gialla su tutta la regione a partire dalle 6 di venerdì 30 giugno. Sono attesi fenomeni potenzialmente molto intensi che dureranno per tutta la giornata: stando alle previsioni odierne, l’allerta si chiuderà alle 18 sul ponente ligure, mentre terminerà alle 21 su Savona, Genova e lo Spezzino.

Il maltempo si appresta a tornare sulla Liguria dopo che, comunque, anche ieri, l’instabilità non è mancata, con fenomeni temporaleschi che hanno interessato dapprima l’entroterra imperiese (cumulata oraria massima, 12 millimetri nel comune di Pigna, stazione di Colle Belenda), e poi, in serata, il Tigullio. In questo caso i fenomeni sono stati più rilevanti, con intensità puntualmente tra moderata e forte (29.6 millimetri in un’ora a Panesi, nel comune di Cogorno) e un ricco corollario di fulminazioni. Questa mattina, invece, si segnalano deboli precipitazioni nell’interno dell’imperiese.

Domani, fin dalle prime ore, con il transito di una perturbazione da Ovest, sono attese piogge, anche con cumulate significative o elevate (in particolare sui versanti padani e a Levante) rovesci e temporali fino a forti e organizzati che spazzeranno la Liguria; inizialmente i fenomeni sono attesi a Ponente, in successiva, rapida evoluzione verso Levante. Per un primo miglioramento a cominciare dalle zone più occidentali, bisognerà attendere la notte tra venerdì e sabato, quando saranno ancora, comunque, possibili residui fenomeni.