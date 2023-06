Allarme rapine a Genova: 23enne accoltellato a una mano sul bus da 4 minorenni, aggressioni anche a Sampierdarena e Di Negro

Genova. Sabato da bollettino di guerra per le rapine in città. Gli autori sarebbero tutti giovanissimi e spesso anche le vittime. I fatti sono avvenuti tutti in strada nella notte.

La rapina più violenta è andata in scena a bordo della linea notturna N2 che da Voltri arriva a Caricamento. E’ successo all’altezza di Pegli poco prima delle 3. Vittima un giovane di 23 anni che è stato accerchiato da quattro ragazzini nordafricani, tutti minorenni, che lo hanno anche ferito a una mano con un coltello per portargli via cellulare e portafoglio.

E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Evangelico di Voltri. Il bus è stato fermato dalle volanti della polizia all’altezza di Sestri ponente: i ragazzini erano ancora in fondo al mezzo insieme ad altri due che non avevano partecipato direttamente all’aggressione ma alla vista delle volanti si sono scambiati i vestiti in modo da ostacolare il riconoscimento da parte della vittima. Il bus è dotato di telecamere che avrebbero ripreso la rapina. Sono stati tutti portati in Questura per il riconoscimento.

A Sampierdarena circa un’ora dopo un uomo di 66 anni ha chiamato la polizia dicendo di essere stato rapinato del cellulare in via Avio da quattro giovanissimi, descritti come giovani di circa 15 anni dell’est Europa, armati di un grosso coltello da cucina. Sul posto sono arrivate le volanti ma dei giovani rapinatori nessuna traccia. Indagini in corso.

Sempre stanotte in via Milano a Di Negro un 18enne ha raccontato ai poliziotti di aver subito un tentativo di rapina: in quattro lo hanno accerchiato e buttato a terra per cercare di rubargli il cellulare. I quattro, descritti come giovani nordafricani, sarebbero poi fuggiti a mani vuote.