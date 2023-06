All’Andersen Festival Mammadimeta, spettacolo sull’uso responsabile dei social da parte dei figli

Sestri Levante. Quanto ne sanno gli adulti sul tema della sicurezza sui social? Meta, impresa statunitense che possiede Facebook e Instagram, oltre ai servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger, annuncia Mammadimeta, la collaborazione con la pagina social Mammadimerda volta a sensibilizzare i genitori sull’importanza di un utilizzo responsabile dei social da parte dei loro figli adolescenti.

Mammadimeta si inserisce all’interno del tour estivo “Uno spettacolo esecrabile al sole” del duo Mammadimerda, composto da Sarah Malnerich e Francesca Fiore, che sabato 10 giugno farà tappa a Sestri Levante sul palcoscenico del Convento dell’Annunziata, nell’ambito della 26° edizione del Festival Andersen, il grande festival multidisciplinare di dimensione nazionale e internazionale che animerà la città con 10 giorni di eventi e spettacoli dall’8 al 18 giugno.

Dopo il successo del tour primaverile, le due autrici tornano nei teatri d’Italia in un’operazione di satira sociale nello stile comico e dissacrante che le contraddistingue: ancora una volta, la performance condurrà gli spettatori in una riflessione sulle tematiche più discusse dei giorni nostri, dalla condizione femminile al tema del gender pay gap.

Per la prima volta, però, le autrici aggiungono allo show un ulteriore spunto di riflessione, quello del ruolo di genitori e figli quando si tratta di digitale. Con uno speciale sketch, la coppia Mammadimerda metterà in scena con ironia e sarcasmo situazioni comuni che i genitori potrebbero trovarsi ad affrontare quando si parla di social media, ma con l’obiettivo più profondo di portare i genitori ad interrogarsi e a voler comprendere meglio come guidare i loro figli verso un utilizzo consapevole delle piattaforme.