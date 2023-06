Al via il nuovo tour dei Trilli “50 anni de niatri” tra piazze, cinema e nuove produzioni

Genova. Era il 1973 quando nacquero i Trilli di Pippo e Pucci, all’anagrafe rispettivamente Giuseppe Zullo e Giuseppe Deliperi, mancati prematuramente nel 2007 e nel 1997.

Da oltre 15 anni è stato Vladi, figlio di Pippo, a riprendere in mano la conduzione del gruppo dialettale genovese affidandosi ai suoi preziosi musicisti che lo affiancano fedelmente da oltre un decennio: Alberto Marafioti (voce e tastiere), Alessandro De Muro (voce, chitarra e bouzouki), Davide De Muro (voce e chitarra), Fabio Bavastro (basso), Fabrizio Salvini (voce e batteria) e Valeria Saturnino (violino). E ancora Angela Zapolla (violino), Gianpaolo Casu (chitarra elettrica) e Naomi Frontini (voce) che completano il gruppo.

Nuovo tour

Il nuovo tour del 2023 “50 anni de niatri” comincia mercoledì 21 giugno con un pomeriggio di solidarietà presso il Teatro dell’Arca all’interno del Carcere di Marassi dedicato e solo per i detenuti, voluto fortemente dalla responsabile degli eventi dei Trilli Stefania Russo e dal leader del gruppo Vladimiro Zullo.

Il giorno dopo, giovedì 22 giugno, rimpatriata e concerto presso il Ristorante più frequentato dai Trilli nella loro storia, Il Pian dei Grilli con l’inaugurazione del nuovo rodizio brasiliano.

Venerdì 23 giugno ci sarà la serata più importante dell’intera stagione in occasione dei festeggiamenti del patrono di Genova San Giovanni Battista dove il gruppo intratterrà il pubblico e festeggerà il suo 50esimo compleanno, in compagnia del fondatore dei Trilli, il cantante Michele, che sarà ospite insieme ad un altro artista che con la sua famiglia ha contribuito con musiche e produzioni alla carriera artista del famoso duo, l’autore e compositore, Aldo De Scalzi, fratello del compianto Vittorio dei New Trolls.

Parteciperà alla serata anche la squadra di canto di trallalero della Valbisagno di Paolo Sobrero.

Presenteranno l’attrice e opinionista di Canale 5 Emanuela Tittocchia e Simona Cappelli.

Presenzierà anche la regista cinematografica Silvia Monga, pluripremiata a livello mondiale per i suoi ultimi lavori, che annuncerà un importante progetto nazionale che vedrà coinvolti gli stessi Trilli con altri famosi artisti liguri.

Sempre quella sera verrà annunciata l’uscita della nuova edizione del libro “I Trilli: il cuore di Genova” edito da Erga Edizioni che includerà i QR code con la Lingua dei Segni, l’audiolibro e la discografia completa del gruppo con allegata anche una doppia antologia su CD. Un’opera sempre più inclusiva e accessibile a tutti.

La sera del 23 giugno la musica comincerà già dalle 20.30 con Davide De Muro & Friends e Mike fC. Dopo i Trilli, che cominceranno il loro concerto intorno alle 21.30, la cover band Angels of Harlem con musiche anni 70/80.

Infine allo scoccare della mezzanotte, prima dell’accensione del grande falò, verrà presentata e fatta ascoltare la nuova produzione discografica di Trilli Trilli in versione dance prodotta dal noto dj genovese Max Giannini.

La stagione musicale estiva dei Trilli vedrà coinvolti Vladi e i suoi ragazzi in moltissime serate, alcune condivise con altri noti artisti. La prima si terrà ad Albenga il 30 giugno con Vladi ospite di Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo.

Chiuderanno il tour le date di settembre rispettivamente a Villa Rossi a Sestri Ponente il 3, a Busalla il 9 e a Certosa il 16. Tutti gli aggiornamenti sono presenti sulla pagina Facebook “I Trilli”.

Per contatti scrivere a itrillicomunicazione@gmail.com oppure telefonare al 342 0346109.