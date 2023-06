Al santuario della Guardia il tradizionale pellegrinaggio del mondo del lavoro, Sanna: “Al centro la dignità della persona”

Genova. Il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna ha partecipato questa mattina, in rappresentanza della Regione Liguria, al pellegrinaggio del mondo del lavoro al Santuario della Guardia.

“Sono riconoscente al vescovo Tasca per l’occasione di confronto che si è rinnovata anche quest’anno, e per il richiamo all’importanza di un lavoro che rispetti la dignità e l’integrità della persona – ha detto Sanna al termine della celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca – La dignità del lavoro dovrebbe essere un dato acquisito di ogni società democratica evoluta, ma purtroppo sappiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare”.

“La dignità del lavoro riguarda tanti aspetti della condizione lavorativa: Salario, ambiente, professionalità, possibilità di crescita. Troppi lavoratori vivono in condizioni umilianti o di vero sfruttamento e patiscono discriminazioni di ogni genere, in particolare nelle fasce più deboli della popolazione in età lavorativa: i giovani, gli immigrati, ma anche le donne. La politica e le istituzioni – ha concluso – devono mettere al centro della loro azione la dignità del lavoro e i diritti sociali, in un orizzonte comune di sviluppo sostenibile”.