Al Festival della poesia la presentazione di “Onda dell’animo”, scritto dai ragazzi di Sampierdarena

Genova. Martedì 13 giugno alle ore 18.30 a Palazzo Ducale, in occasione del 29° Festival Internazionale della Poesia, sarà presentato il libretto “Onda dell’animo”, scritto dai ragazzi di prima e seconda media dell’istituto comprensivo Nicolò Barabino di Sampierdarena.

Per realizzare il volume, con una ventina di brevi composizioni poetiche, sono stati tenuti alcuni laboratori presso Villa Ronco (nell’ambito di quello sul teatro sociale) e presso le scuole “Bellezza” e “ Cantore”, questi ultimi coordinati dal direttore del Festival Claudio Pozzani. Nel libro c’è anche una bella parte grafica che accompagna le parole scritte dai ragazzi.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è la valorizzazione della poesia come “strumento di cura”, coscienza umanitaria ed espressione della propria interiorità.

Attraverso parole e valori “portanti” – forza, impegno, costanza, sostegno, integrazione e inclusione – la poesia, come espressione sociale, si propone di descrivere realtà quotidiane, gioie, fatiche e fragilità di ogni singolo individuo.

“Onda dell’animo” è un’idea realizzata nell’ambito di “ Genova – Un Ponte verso il futuro”, un progetto selezionato da “ Con i Bambini” per il contrasto alla povertà educativa minorile ed alla dispersione scolastica.

Capofila del progetto è la cooperativa sociale Lanza Del Vasto: gli altri partner sono I.C. Nicolò Barabino, Sport & GO, Fey Y Alegria Genova, Istituto Don Bosco, cooperativa Arti & Mestieri, Università di Genova.

La prefazione di “Onda dell’animo” è della professoressa Nadia Rania del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova secondo la quale “ leggere queste poesie ci aprirà lo sguardo su sentimenti ed emozioni di quel fanciullino che è dentro ognuno di noi perché la vera poesia, come affermava Pascoli, si trova, non si fa, si scopre, non si inventa”