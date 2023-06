Aerobica, Liguria di bronzo nell’aerodance e al Trofeo delle Regioni

Liguria. Un grande risultato per l’aerobica ligure questo weekend. Si sono disputati infatti il Trofeo Aerodance e il Trofeo delle Regioni durante gli Assoluti di Gorle.

Terze classificate le ragazze dell’aerodance. Parliamo di Ferreri Catterina, Ferreri Mariacarla, Ciravolo Martina della Ginnastica Genova; Baieti Giada della Dinamic Gym; Gazzolo Elena, Garavelli Alice, Di Mio Martina e Segalerba Virginia della Aerobica Entella ASD.

“Un buon risultato come prima prova per questo gruppo che vede coinvolte tutte le società liguri in un progetto iniziato sei mesi fa, supportato dal Comitato Liguria, e che si è avvalso della collaborazione di tutti i tecnici” è il pensiero dello staff tecnico.

Altra medaglia di bronzo arriva dal Trofeo delle Regioni. A contendersi il Trofeo sono state Cereghino Lavinia, Campodonico Viola, Dagnino Giorgia, Campora Giorgia, Stocchi Amelie, Forno Elisa (Aerobica Entella) e Ciravolo Alessandra (Ginnastica Genova).